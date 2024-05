Robo y sacrificio de 4.000 vacas y caballos en Las Tunas en solo cuatro meses

Las Tunas es el territorio cubano con mayor incidencia en el robo y sacrificio de ganado (vacas y caballos). Sólo en los cuatro primeros meses de este año se han registrado 1.954 delitos relacionados con la sustracción y sacrificio de 3.480 cabezas de vacuno y equino. Las infracciones se han detectado en 341 unidades del sector agropecuario en la provincia, según informa Periódico26.cu.

Estas cifras, que suponen 29 robos al día, de media, afectan, sobre todo, a los municipios de Jobabo, Majibacoa y Las Tunas y en una reunión con el primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Walter Simón Noris, la Policía explicó que se han dado todas las variantes del delito, desde el hurto, al robo con fuerza y al sacrificio ilegal.

En las investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio del Interior (Minint), los agentes han concluido que estos delitos han sido posibles "por negligencias" de los propietarios tanto privados como estatales. Entre las causas que enumeran están la falta de monteros por el día, las áreas llenas de malezas y los dueños sin tierras, porque son ellos los que tienen que garantizar el agua, la comida y la seguridad de los animales, además de denunciar con rapidez cualquier suceso.

También señalaron la falta de seguridad y protección en corraletas y potreros, con cercados perimetrales en mal estado que las reses se saltan "al no tener alimentos".

Esta situación, añade la prensa local, "propicia el incumplimiento de los planes de entregas de leche y carne a las industrias".

En la reunión del partido también se presentaron los resultados parciales del ejercicio para el control a la posesión, el uso y la legalidad de la tierra y el ganado. Esta macro inspección se hará en los ocho municipios y prevé la visita a 22.172 tenentes, con 25.722 expedientes de tierra, añade el diario oficialista sin dar más detalles.

Aunque Las Tunas lidera el ranking nacional de robos de vacas y caballos, los datos están disparados en todas las provincias. Ya el año pasado, se detectaron en Sancti Spíritus Aunque una alta incidencia de delitos de hurto, robo con fuerza y sacrificio ilegal en Trinidad, Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco.

Un informe de la Subdelegación de Ganadería en la provincia detalló que de enero a marzo se impusieron 147 multas a ganaderos por no identificar correctamente los animales, no declarar en el registro pecuario los ejemplares por compraventa, no declarar los nacimientos y compras dentro del término establecido, trasladar ganado mayor entre diferentes registros sin documentos y por poseer animales sin ser tenedores legales de la tierra.

Otras 15 multas se impusieron por compraventa de ganado mayor sin la autorización del organismo competente. El informe del organismo estatal no se refiere a ningún arresto u otra acción contra los que roban el ganado de los campesinos.

En 2022, se sacrificaron de forma ilegal 82.445 animales en Cuba: 45.315 vacas y 37.130 caballos. Según datos del Ministerio de la Agricultura, los territorios donde más sucesos ocurren fueron Villa Clara (12.243), seguida de Holguín (9.825), Matanzas (8.158), Cienfuegos (7,082) y Las Tunas (6.354).

La crianza de caballos disminuyó de modo sostenido durante los últimos cinco años en Sancti Spíritus. En el último quinquenio se han perdido más de 24 mil caballos por hurto y sacrificio ilegal en el territorio espirituano. Al decrecimiento de la cantidad de equinos en la provincia se suman los problemas que enfrentan los ganaderos para fomentar la crianza de estos animales.

En la pérdida de caballos en Sancti Spíritus influye también el hurto y sacrificio ilegal de los animales. Entre 2017 y 2021 se perdieron en el territorio 19.119 animales, mientras que en el 2022 superaron los 5 mil.