Rudy Giuliani, exabogado y amigo de Trump, internado en estado crítico

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Rudolph W. Giuliani, más conocido por Rudy Giuliani, de 81 años, exalcalde de Nueva York y estrecho aliado del presidente Donald Trump, fue hospitalizado este domingo en un centro médico de Florida en estado crítico, según confirmó su portavoz Ted Goodman en un comunicado oficial y reportó el periodista Wilfredo Cancio.

El comunicado no especificó la causa médica que motivó la hospitalización ni el nombre del hospital donde Giuliani recibe atención, aunque se sabe que el exfuncionario residía en Palm Beach, Florida.

«El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico, pero estable», señaló Goodman. «El alcalde Giuliani es un luchador que ha enfrentado cada desafío de su vida con una fortaleza inquebrantable, y está luchando con ese mismo nivel de fuerza en este preciso momento. Les pedimos que se unan a nosotros en oración por el "Alcalde de Estados Unidos": Rudy Giuliani», indicó la fuente.

El pasado viernes, apenas dos días antes de su ingreso hospitalario, Giuliani transmitió su programa en línea «America's Mayor Live» desde Palm Beach, donde se le notó la voz ronca y tosió en varias ocasiones, comentando que su voz estaba «un poco indispuesta», señaló Univisión.

Trump reaccionó de inmediato con una publicación en Truth Social en la que calificó a Giuliani como «un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, POR MUCHO».

La hospitalización llega tras un período de severo deterioro físico para Giuliani. En el verano de 2025, sufrió un grave accidente automovilístico en New Hampshire mientras asistía a una víctima de violencia doméstica: otro vehículo embistió su automóvil por detrás a alta velocidad, lo que le provocó una fractura vertebral torácica, múltiples laceraciones, contusiones y lesiones en el brazo izquierdo y la pierna. Desde entonces, sus apariciones públicas se realizaron en silla de ruedas.

El declive físico se suma a un largo proceso de caída legal y financiera. Giuliani fue suspendido provisionalmente de la práctica de la abogacía en Nueva York en junio de 2021 por declaraciones consideradas calumniosas sobre funcionarios electorales, y en junio de 2023 fue inhabilitado de forma permanente por mala conducta al impulsar demandas sin fundamento tras las elecciones de 2020, refieren varias fuentes.

El contraste con su pasado resulta dramático. Giuliani fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, y alcanzó fama mundial tras los atentados del 11 de septiembre de ese último año, cuando se convirtió en el rostro de la resistencia estadounidense. Solo ese día visitó las ruinas de las Torres Gemelas en seis ocasiones y en las semanas siguientes acudió a más de 200 funerales de víctimas. La reina Isabel II le otorgó la Orden del Imperio Británico y en su momento de mayor popularidad cobraba el equivalente a casi medio millón de euros por cada conferencia, refirió La Vanguardia. en un perfil de 2023.

Como abogado personal de Trump durante su primer mandato, Giuliani lideró los esfuerzos legales para impugnar los resultados de las elecciones de 2020 alegando fraude masivo sin evidencia probatoria, lo que derivó en su ruina profesional y financiera. Durante el segundo mandato de Trump, mantuvo un perfil mucho más bajo, aunque continuó con su programa en línea desde Palm Beach.

Sobre el gobierno cubano, Giuliani dijo en 2021 que es uno de los “regímenes más inhumanos, indecentes y horribles” de la historia.