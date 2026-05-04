Miguel Díaz-Canel: «Un ataque a Cuba es un ataque a Latinoamérica»

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Miguel Díaz-Canel publicó este lunes en su cuenta de Facebook un mensaje en el que agradece al presidente colombiano Gustavo Petro sus declaraciones en defensa de Cuba y hace suya la tesis de que «un ataque a Cuba es un ataque a Latinoamérica», en medio de la escalada de tensiones con Washington tras las amenazas militares del presidente Donald Trump.

El mensaje del gobernante cubano llega días después de que Trump declarara, el 1 de mayo en una cena privada en West Palm Beach, que Estados Unidos «tomaría Cuba casi de inmediato» tras concluir operaciones en Irán, y describiera el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln a apenas 91 metros de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen.

Petro respondió el 2 de mayo en X: «No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. El Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país».

Captura de Facebook

Díaz-Canel hizo suyas esas palabras y ancló su argumento en el pensamiento de José Martí, citando su célebre carta a Manuel Mercado —escrita el 18 de mayo de 1895, un día antes de su muerte en combate en Dos Ríos— sobre el empeño de «impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América».

El régimen cubano ya había respondido a las amenazas de Trump en varios frentes. El propio Díaz-Canel declaró el 2 de mayo que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba», mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ironizó sobre el posible envío del portaaviones y aseguró que Cuba «no se deja amedrentar».

El mismo 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía sanciones contra Cuba en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros, con sanciones secundarias a bancos extranjeros vinculados a la isla.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas, interceptado al menos siete tanqueros petroleros y reducido las importaciones energéticas cubanas entre un 80% y un 90%, agravando una crisis que ya generaba apagones de hasta 25 horas diarias.

Petro, por su parte, publicó el domingo un segundo mensaje en el que atribuyó el hambre en Cuba al embargo estadounidense y advirtió: «Quienes quieren invadir Cuba solo van a prender la violencia política en toda América Latina y extinguir su naciente democracia».

La postura del mandatario colombiano contrasta con la de quienes señalan que son 67 años de dictadura comunista —y no el embargo— el principal obstáculo para la libertad del pueblo cubano, que soporta escasez, represión y una crisis estructural sin precedentes.

El patrón de alineamiento de Petro con La Habana es sostenido: boicoteó una cumbre internacional en octubre de 2025 tras la exclusión de Cuba, pidió a Trump reiniciar el diálogo con la isla en febrero de 2026 y calificó el embargo de «genocidio» en abril de ese mismo año.