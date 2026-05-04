Cuba no es el único objetivo: la estrategia de Trump sacude también a Europa, según análisis

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Un análisis del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba advierte que la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026 no apunta exclusivamente al régimen cubano, sino que extiende su alcance a escala global, con Europa —y España en particular— como blanco secundario de mayor riesgo.

El documento de 2,143 palabras, según el análisis, «es la versión política de una nube de tormenta que mide el largo y el ancho del archipiélago cubano, con pequeñas nubes de tormenta distribuidas hacia otros países, en particular aquellos con vínculos con el gobierno de Cuba».

La orden, que entró en vigor de forma inmediata sin notificación previa para evitar transferencias rápidas de activos, bloquea bienes de personas extranjeras vinculadas a sectores clave cubanos e impone sanciones secundarias a instituciones financieras que operen con los designados.

El análisis identifica a la Unión Europea como «el eslabón más débil» en la cadena de respuesta, citando el precedente de 2019 cuando Bruselas prometió contratar asesoría legal en Estados Unidos ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y nunca lo hizo.

Esa inacción, según el análisis, garantiza que la Casa Blanca «no tiene nada que temer en términos de represalias» por la nueva orden. Las declaraciones de oposición, lejos de disuadir a Trump, le sirven de combustible político.

Dentro de Europa, el país con mayor exposición es España. El primer ministro Pedro Sánchez se encuentra, según el análisis, «directamente en la mira política, el telémetro y la vista telescópica de Donald Trump».

La empresa más vulnerable es Meliá Hotels International, con sede en Palma de Mallorca, que opera 33 hoteles en Cuba bajo contratos de gestión con Gaviota de entre 25 y 30 años, siendo el mayor operador hotelero extranjero en la isla.

Su director ejecutivo, Gabriel Escarrer, y unos 20 ejecutivos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos desde 2021 bajo el Título IV de Helms-Burton, y la empresa enfrenta unas 6,000 reclamaciones valoradas en casi 8,000 millones de euros.

El análisis es explícito al señalar que Meliá y las instituciones financieras españolas podrían ser señaladas «no necesariamente porque contradigan de forma legítima las disposiciones de la orden ejecutiva, sino por la satisfacción que Trump obtendría al presionar a Sánchez».

Las tensiones entre ambos líderes se remontan a marzo de 2026, cuando España negó el uso de sus bases militares en Rota y Morón para la operación «Furia Épica» contra Irán, lo que llevó a Trump a amenazar con cortar «todo el comercio» con España y a calificarla de «aliado terrible».

Posterior a esa crisis, España cerró su espacio aéreo a operaciones relacionadas con el conflicto iraní, elevando aún más la tensión diplomática.

En abril, Sánchez organizó en Barcelona una coalición progresista internacional que apuntaba directamente a las políticas de Trump.

La orden del 1 de mayo se inscribe en una estrategia de presión acumulada desde enero de 2025: más de 240 sanciones contra el régimen cubano, reducción de las importaciones petroleras de la isla en un 80-90% y apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.

La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026.

El G7 de junio, que Francia acogerá con España representada por tradición pese a no ser miembro, se perfila como el próximo escenario de confrontación.

Según el análisis, Trump «está ansioso, salivando ante la perspectiva de un enfrentamiento con el primer ministro Sánchez».