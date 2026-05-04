Cuba no es el único objetivo: la estrategia de Trump sacude también a Europa, según análisis

Vídeos relacionados:
Un análisis del Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba advierte que la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026 no apunta exclusivamente al régimen cubano, sino que extiende su alcance a escala global, con Europa —y España en particular— como blanco secundario de mayor riesgo.
El documento de 2,143 palabras, según el análisis, «es la versión política de una nube de tormenta que mide el largo y el ancho del archipiélago cubano, con pequeñas nubes de tormenta distribuidas hacia otros países, en particular aquellos con vínculos con el gobierno de Cuba».
La orden, que entró en vigor de forma inmediata sin notificación previa para evitar transferencias rápidas de activos, bloquea bienes de personas extranjeras vinculadas a sectores clave cubanos e impone sanciones secundarias a instituciones financieras que operen con los designados.
El análisis identifica a la Unión Europea como «el eslabón más débil» en la cadena de respuesta, citando el precedente de 2019 cuando Bruselas prometió contratar asesoría legal en Estados Unidos ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y nunca lo hizo.
Esa inacción, según el análisis, garantiza que la Casa Blanca «no tiene nada que temer en términos de represalias» por la nueva orden. Las declaraciones de oposición, lejos de disuadir a Trump, le sirven de combustible político.
Dentro de Europa, el país con mayor exposición es España. El primer ministro Pedro Sánchez se encuentra, según el análisis, «directamente en la mira política, el telémetro y la vista telescópica de Donald Trump».
La empresa más vulnerable es Meliá Hotels International, con sede en Palma de Mallorca, que opera 33 hoteles en Cuba bajo contratos de gestión con Gaviota de entre 25 y 30 años, siendo el mayor operador hotelero extranjero en la isla.
Su director ejecutivo, Gabriel Escarrer, y unos 20 ejecutivos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos desde 2021 bajo el Título IV de Helms-Burton, y la empresa enfrenta unas 6,000 reclamaciones valoradas en casi 8,000 millones de euros.
El análisis es explícito al señalar que Meliá y las instituciones financieras españolas podrían ser señaladas «no necesariamente porque contradigan de forma legítima las disposiciones de la orden ejecutiva, sino por la satisfacción que Trump obtendría al presionar a Sánchez».
Las tensiones entre ambos líderes se remontan a marzo de 2026, cuando España negó el uso de sus bases militares en Rota y Morón para la operación «Furia Épica» contra Irán, lo que llevó a Trump a amenazar con cortar «todo el comercio» con España y a calificarla de «aliado terrible».
Posterior a esa crisis, España cerró su espacio aéreo a operaciones relacionadas con el conflicto iraní, elevando aún más la tensión diplomática.
En abril, Sánchez organizó en Barcelona una coalición progresista internacional que apuntaba directamente a las políticas de Trump.
La orden del 1 de mayo se inscribe en una estrategia de presión acumulada desde enero de 2025: más de 240 sanciones contra el régimen cubano, reducción de las importaciones petroleras de la isla en un 80-90% y apagones de hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio.
La Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026.
El G7 de junio, que Francia acogerá con España representada por tradición pese a no ser miembro, se perfila como el próximo escenario de confrontación.
Según el análisis, Trump «está ansioso, salivando ante la perspectiva de un enfrentamiento con el primer ministro Sánchez».
Preguntas frecuentes sobre la nueva orden ejecutiva de Trump y sus implicaciones globales
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la nueva orden ejecutiva de Trump a Cuba y a otros países?
La orden ejecutiva firmada por Trump amplía las sanciones contra Cuba, bloqueando bienes de personas extranjeras vinculadas a sectores clave cubanos. Además, impone sanciones secundarias a instituciones financieras que operen con estas personas. Aunque Cuba es el foco principal, Europa, y en particular España, también están en la mira debido a sus vínculos con el régimen cubano.
¿Por qué es España un objetivo significativo bajo esta nueva orden?
España es considerada un objetivo significativo porque el primer ministro Pedro Sánchez se encuentra en la mira política de Donald Trump. La cadena hotelera Meliá Hotels International, que opera numerosos hoteles en Cuba, es vista como especialmente vulnerable, no solo por sus operaciones, sino también debido a las tensiones diplomáticas entre ambos países.
¿Qué consecuencias puede tener esto para las empresas españolas como Meliá?
Las empresas españolas, particularmente Meliá Hotels International, podrían enfrentar sanciones y restricciones significativas. Meliá ya enfrenta demandas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, y sus ejecutivos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. La presión política podría aumentar si Washington decide implementar plenamente las disposiciones de la nueva orden ejecutiva.
¿Cuál ha sido la reacción de la Unión Europea ante las acciones de Trump?
Hasta ahora, la Unión Europea ha sido identificada como el "eslabón más débil" en la respuesta a las medidas de Trump. En el pasado, prometió tomar acciones legales contra la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, pero estas acciones no se materializaron, lo que sugiere una respuesta limitada ante las nuevas sanciones.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.