Partido gobernante en Uruguay sale en defensa de Cuba y carga contra Trump

Vídeos relacionados:

El Frente Amplio, coalición de izquierda que gobierna Uruguay con el presidente Yamandú Orsi, emitió ayer una declaración formal en defensa de la soberanía de Cuba en respuesta directa a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien el pasado sábado afirmó que Estados Unidos «tomará Cuba casi inmediatamente».

Trump realizó esas declaraciones durante una cena del Forum Club en Palm Beach, Florida, donde también mencionó el posible despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln a una distancia cercana de las costas cubanas. El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó las palabras del mandatario estadounidense como una amenaza «peligrosa y sin precedentes», mientras que el canciller Bruno Rodríguez las describió como una «amenaza clara y directa de agresión militar».

El Frente Amplio calificó las declaraciones de Trump de «amenazas de intervención militar» que «ponen en riesgo nuevamente la paz del continente» y las enmarcó en lo que el partido denomina un «sistemático mecanismo de asfixia» contra Cuba, que incluye el embargo económico de más de 65 años, la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y las nuevas órdenes ejecutivas dictadas entre enero y mayo de 2026 que categorizan a Cuba como «amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos.

La declaración denuncia que estas políticas generan «escasez crítica de alimentos, medicamentos, insumos sanitarios para realizar operaciones que eviten la muerte, energía eléctrica para abastecer los hogares». El texto concluye que «someter a una población a tales privaciones es una práctica que vulnera los derechos humanos fundamentales».

En su pronunciamiento, el partido expresa solidaridad con el pueblo cubano, exhorta a Washington a «abandonar las acciones de confrontación» y convoca al pueblo uruguayo a «movilizarse en defensa de la Paz y a mantenerse alerta frente a esta escalada de amenazas».

La postura del Frente Amplio no es nueva. En marzo, sus 17 senadores aprobaron una moción de rechazo al bloqueo de combustible impuesto por EE.UU. a Cuba, sin apoyo de la oposición, lo que generó un fuerte debate político interno en Uruguay. Días después, el presidente del FA, Fernando Pereira, encabezó una delegación que visitó La Habana del 20 al 23 de marzo y se reunió con Díaz-Canel.

La declaración del Frente Amplio se produce en un contexto de escalada sostenida. La administración Trump impuso más de 240 nuevas sanciones contra Cuba desde enero de 2026, lo que redujo las importaciones de combustible de la isla entre un 80% y un 90%. Cuba atraviesa una crisis humanitaria con apagones de hasta 30 horas diarias y más del 70% de los hogares reduciendo su consumo de alimentos.

El Frente Amplio no fue el único en reaccionar. El presidente colombiano Gustavo Petro también rechazó cualquier agresión militar contra Cuba, afirmando que equivaldría a una agresión contra toda América Latina. La semana pasada, Rusia acusó a EE.UU. de intentar «quebrar la soberanía» cubana y prometió ayuda humanitaria a la isla.

El gobierno de Orsi representa un giro respecto al de su antecesor Luis Lacalle Pou, quien calificaba al régimen cubano de «dictadura» y bloqueó su invitación a la ceremonia de investidura de Orsi en febrero de 2025. La declaración del Frente Amplio cierra con una advertencia: «La soberanía, la autodeterminación y la integridad territorial no son negociables».