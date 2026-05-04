La Casa Blanca celebra el Día de Star Wars con Trump como figura galáctica

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La cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó este lunes una imagen generada por inteligencia artificial en la que el presidente Donald Trump aparece caracterizado como un guerrero mandaloriano del universo Star Wars, en celebración del llamado Día de Star Wars, que se conmemora cada 4 de mayo.

La imagen muestra a Trump con cabello rubio y armadura metálica al estilo del protagonista de la serie The Mandalorian, portando una bandera de Estados Unidos en la mano izquierda y cargando a Grogu -conocido popularmente como «Baby Yoda"- en una bolsa sobre el pecho. El casco mandaloriano cuelga de su cadera, y un halo de luz rodea su cabeza sobre un fondo de tormenta de nieve, en una estética de clara propaganda heroica.

El mensaje que acompañó la publicación reza: "En una galaxia que exige fortaleza, América está lista. Este es el camino. Que el 4 de mayo esté con vosotros".

La frase "This is the way" (Este es el camino) es el mantra central de The Mandalorian, que encapsula el código de honor, lealtad y tradición de la cultura mandaloriana. Su uso en un mensaje oficial de la Casa Blanca es deliberado: Trump se presenta como guerrero con principios, protector de los vulnerables y portador de los valores estadounidenses.

Esta es la segunda vez consecutiva que la administración usa el Día de Star Wars para publicar una imagen de IA de Trump en el universo de la saga. El año pasado, la Casa Blanca publicó una imagen de Trump musculoso con un sable de luz rojo, color asociado en el canon de Star Wars a los villanos Sith, lo que generó burlas por la ironía involuntaria de llamar a la izquierda "el Imperio" mientras el presidente empuñaba el arma de los antagonistas.

El patrón de imágenes heroicas generadas por IA es una constante de esta administración.

En julio pasado, la Casa Blanca publicó en Instagram una imagen oficial de Trump como Superman con los lemas "Verdad", "Justicia" y "El camino americano", que acumuló más de 110,000 likes.

La más polémica de todas llegó en abril, durante la Semana de Pascua, cuando Trump publicó en Truth Social una imagen de IA con iconografía de Jesucristo en la que aparecía imponiendo las manos sobre un enfermo, rodeado de militares, ángeles-soldados y la bandera estadounidense.

La imagen fue borrada tras apenas 12 horas ante la avalancha de críticas de aliados religiosos conservadores.

La comentarista protestante Megan Basham la calificó de "blasfemia e indignante", y la presentadora católica Isabel Brown la describió como "repugnante e inaceptable". Trump intentó justificarse afirmando que el personaje era un "médico de la Cruz Roja", no Cristo.

Días después, volvió a publicar una imagen siendo abrazado por Jesucristo, que también generó rechazo.

En mayo de 2025, el cardenal Timothy Dolan criticó públicamente una imagen de Trump vestido como Papa, calificándola de "frívola e irrespetuosa", después de que el presidente la compartiera en Truth Social con el mensaje "Creo que sería un gran Papa. Nadie lo haría mejor que yo".

El Día de Star Wars tiene su origen el 4 de mayo de 1979, cuando el partido conservador británico publicó un anuncio felicitando a Margaret Thatcher con la frase "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations", en un juego de palabras con el célebre "Que la Fuerza te acompañe" de la saga.

La publicación de este lunes acumuló más de 603,000 visualizaciones y 17,175 likes en pocas horas, consolidando una estrategia comunicacional que, imagen tras imagen, sigue empujando los límites entre la cultura popular, el simbolismo religioso y la propaganda política.