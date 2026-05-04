Las redes desmontan a Díaz-Canel tras su llamado a defender la revolución: «No hables por el pueblo»

Miguel Díaz-Canel declaró el pasado viernes que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil» y una posición asignada en la defensa de la revolución, durante su discurso en la clausura del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana. La respuesta en redes sociales fue inmediata y demoledora: miles de cubanos rechazaron que el gobernante hablara en su nombre y contrastaron su retórica bélica con la cruda realidad de la isla.

El mandatario advirtió sobre la «inminencia de una agresión militar» de Estados Unidos y aseguró que Cuba no conocerá «ni sorpresa ni derrota». Díaz-Canel también advirtió sobre una agresión militar inminente en declaraciones que se producen en el pico de la mayor escalada de tensión entre La Habana y Washington en décadas.

«El pueblo cubano no tiene miedo… porque cuando uno asume que está dispuesto a entregar la vida por una causa justa… ya se acabó el miedo», afirmó el gobernante, vinculando ese supuesto valor colectivo con la marcha del 1 de Mayo y la campaña de firmas impuesta por el régimen.

Las reacciones en redes no tardaron en desmontar el discurso punto por punto.

«No hables más en nombre del pueblo cubano, que ustedes saben que no lo eligieron, ni los quieren a ustedes», respondió un usuario. Otro fue más directo: «No tiene miedo, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene alimentos».

Varios comentarios apuntaron a la contradicción entre la retórica de valentía y la situación real del gobernante. «El que tiene miedo eres tú», escribió un internauta. «Ahora tienen miedo, mucho miedo de perderlo todo y quieren usar al pueblo que tanto han humillado como coraza salvadora», añadió otro.

La ironía también fue protagonista. «El fusil que me toca, lo dono... que canten los que comieron», escribió un cubano. Otro apuntó: «Bueno, como yo no firmé ni tampoco fui al desfile no tengo fusiles jajaja».

Un comentario más extenso sintetizó el rechazo de fondo: «Un país no se mide por consignas militares, sino por comida en la mesa, libertad de decisión y oportunidades reales para su gente. Si la única respuesta política es hablar de guerra y resistencia eterna, el problema no es externo… es interno».

El discurso se produce en un contexto de presión extrema. El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra la dictadura que amplía sanciones a los sectores energético, de defensa, minero y financiero. Al día siguiente, el propio Trump declaró en una cena privada en Florida que Estados Unidos tomará Cuba casi inmediatamente tras concluir operaciones en Irán.

El propio Díaz-Canel reconoció en su discurso que Cuba estuvo cuatro meses sin recibir combustible y que el petróleo ruso recién llegado «se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba», una confesión que contrasta con su tono triunfalista.

No es la primera vez que sus intervenciones públicas generan este tipo de reacción. Un estallido de críticas en redes tras frases de Díaz-Canel se repitió en abril con un patrón idéntico: retórica revolucionaria respondida con ironía, hartazgo y referencias a los apagones de hasta 25 horas diarias que afectan a más del 55% del territorio cubano.

«El pueblo cubano no tiene miedo porque ustedes nos lo han quitado todo, hasta el miedo», cerró un usuario, en lo que fue quizás la respuesta más citada de toda la avalancha de comentarios.