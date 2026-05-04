El cantante cubano L' Kimii anunció la compra de su primera vivienda en Estados Unidos con un mensaje que emocionó a miles de seguidores: «Los sueños sí se cumplen. Mi mamá tiene casa en los Estados Unidos».
El post en Instagram, muestra al artista firmando los documentos de la propiedad en una oficina de bienes raíces de lujo, rodeado de ramos de rosas rojas y con su madre conectada por videollamada desde Cuba.
En el video que compartió en TikTok, L' Kimii amplió la dedicatoria con palabras aún más personales: «Hoy se cumple un sueño más, pero este no es mío… es tuyo, mamá. Gracias por tantos años de esfuerzo, sacrificios y amor incondicional. Todo lo que soy empezó contigo. Esta casa en Estados Unidos es apenas una pequeña forma de devolverte un poco de todo lo que me diste sin pedir nada a cambio. Te mereces esto y mucho más».
El vínculo del artista con su madre es un tema recurrente en su vida pública. En septiembre de 2025, L'Kimii sorprendió a su mamá en Cuba enviando a una persona disfrazada de oso con un regalo, y compartió el mensaje «Me llena el alma».
La compra de la casa representa la culminación de años de trabajo desde que el reguetonero emigró a Estados Unidos en 2022 tras separarse del dúo El Kimiko & Yordy, con el que había acumulado millones de reproducciones en Spotify y entrado en listas de Billboard.
Como solista, L' Kimii ha consolidado su carrera con hitos importantes: en septiembre de 2025 llenó el Watsco Center de Miami en su primer concierto en solitario, donde también lució una camiseta con un mensaje contra Díaz-Canel.
En marzo de 2026, el artista adelantó su canción «Free Cuba», con un mensaje de libertad para Cuba y los presos políticos, reafirmando su compromiso con la causa del pueblo cubano desde el exilio.
Este tipo de logros conecta profundamente con la experiencia de la comunidad cubana en el exterior, que trabaja incansablemente para brindarle una vida mejor a sus familias.
Como escribió el propio L' Kimii al cerrar su dedicatoria: «Que aquí nunca te falten paz, alegría y momentos bonitos. Te amo, mamá».
¡Enhorabuena!
Preguntas Frecuentes sobre L'Kimii y su Compra de Casa en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué L'Kimii compró una casa en Estados Unidos?
L'Kimii compró una casa en Estados Unidos como un regalo para su madre, agradeciendo sus años de esfuerzo y sacrificio. El cantante cubano expresó que esta era una forma de devolverle un poco de todo lo que ella le dio sin pedir nada a cambio.
¿Cuál es el mensaje detrás de la canción "Free Cuba" de L'Kimii?
La canción "Free Cuba" de L'Kimii lleva un mensaje claro de libertad para Cuba y los presos políticos. El artista reafirma su compromiso con la causa del pueblo cubano desde el exilio, pidiendo libertad para su país y mostrando su postura crítica hacia el régimen cubano.
¿Cómo ha evolucionado la carrera de L'Kimii desde que emigró a EE.UU.?
Desde que emigró a Estados Unidos en 2022, L'Kimii ha consolidado su carrera como solista. Ha logrado llenar el Watsco Center de Miami en su primer concierto en solitario y ha lanzado canciones con mensajes políticos, como "Free Cuba". Su carrera está marcada por el éxito musical y su compromiso social.
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