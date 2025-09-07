L Kimii impacta con su camiseta contra Díaz-Canel en su concierto en el Watsco Center

El reguetonero cubano L Kimii vivió el sábado uno de los momentos más importantes de su carrera al presentarse por primera vez en solitario en un escenario de gran envergadura en Estados Unidos: el Watsco Center de Miami, donde reunió a miles de fanáticos en un concierto cargado de música urbana, energía y mensajes políticos.

El momento más comentado de la noche ocurrió cuando el artista apareció con una camiseta negra estampada con la frase "Díaz-Canel Sin", acompañada del dibujo de una casita, en clara alusión al rechazo hacia el gobernante cubano.

La imagen se convirtió en un símbolo instantáneo, amplificado luego en sus redes sociales, donde publicó: "Díaz-Canel sinnnnn… Pa' que hablen ahora".

El gesto no fue casual ni aislado.

El cantante ya había dejado clara su postura política en agosto, cuando en una entrevista con Enrique Santos relató cómo participó directamente en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Entonces, L Kimii aseguró que no se limitó a manifestar su apoyo en redes sociales, sino que salió a las calles junto a amigos de su barrio, con pañuelo y gorra, a reclamar libertad.

"Ese día todos los cubanos estaban en la calle (…) Yo salí a pedir libertad y me salvé porque no me cogieron", recordó, subrayando el riesgo que corrió.

El concierto en Miami, que L Kimii había promocionado durante semanas como el más importante de su carrera, estuvo diseñado para marcar un antes y un después en su trayectoria.

El artista compartió en días previos imágenes exclusivas de los ensayos y anunció su objetivo de reunir a unos 8,000 fanáticos en un espectáculo que no solo lo consolidó en la escena musical, sino que también le permitió reafirmar su compromiso con la causa de la libertad cubana.

La noche incluyó la participación de invitados especiales, entre ellos El Chulo, que encendió aún más el ambiente con su intervención.

Pero fue L Kimii quien, con su actuación y su mensaje, logró conectar con un público que lo celebró como un referente de la nueva generación de artistas cubanos en el exilio.

En cuanto a su posición política, él ha llamado a la empatía y ha criticado a quienes, desde el extranjero, incitan a protestar a los que aún viven bajo el control represivo dentro de la Isla.

Su camiseta contra Díaz-Canel se convirtió en el símbolo de un acto de resistencia cultural en plena tarima internacional, recordando que, más allá de los ritmos urbanos y el éxito comercial, la música cubana sigue siendo también un espacio de denuncia y de memoria frente a la represión.

