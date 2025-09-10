Emotiva sorpresa de L Kimii a su madre en Cuba: "Me llena el alma"

El cantante de música urbana Osniel Kimii, conocido artísticamente como L Kimii, emocionó a miles de seguidores al compartir en redes sociales la especial sorpresa que le preparó a su madre en Cuba.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se ve a la mujer entre lágrimas de felicidad al recibir la visita de una persona disfrazada de oso, que le llevó un regalo en forma de “K”, en alusión al nombre artístico de su hijo.

“Quiero darles gracias de corazón, primero a mi mamá porque verla tan feliz me llena el alma, y a la compañía por regalarle ese momento tan especial que nunca olvidaremos. Ustedes no se imaginan lo que significó para mí verla sonreír así, de verdad gracias infinitas por hacerlo posible”, expresó el artista junto a las imágenes.

El gesto de L Kimii fue aplaudido por su legión de seguidores, quienes destacaron la nobleza del detalle y la importancia de dar alegrías a las madres, incluso a la distancia.

Preguntas frecuentes sobre las sorpresas familiares en Cuba