¿Para Samantha Hernández? L Kimii suelta tremenda indirecta a su ex en concierto: "Tú estás frita conmigo"

El cantante cubano L'Kimii protagonizó este fin de semana uno de los momentos más comentados de la farándula cubana en redes sociales, al lanzar un encendido discurso en pleno concierto que sus seguidores interpretaron de inmediato como una indirecta dirigida a su expareja, la influencer Samantha Hernández.

El episodio durante su presentación en Louisville, Kentucky. Justo antes de interpretar su canción «Instagram», el reguetonero tomó el micrófono y soltó un discurso cargado de orgullo que encendió al público presente.

«Lo que pase en mi vida se queda en mi vida. Ni más para allá ni más para acá. Es en el centro. Primero muerto antes de hablar de una mujer porque yo vengo de una, que es mi mamá», declaró el artista ante los gritos y aplausos del público.

El tono fue firme y sin titubeos. «No me interesa lo que hablen, lo que digan, lo que comenten. Yo sé lo que yo soy, yo sé lo que di. Yo tengo un corazón que no me cabe en el pecho», continuó, antes de cerrar con una frase que muchos leyeron como un golpe final: «Lo único que tengo para demostrar es la música».

La conexión con Samantha fue inmediata para los seguidores.

"Además, no te mientas que tú estás frita conmigo. No tengas pena en decir que estás fuerte con el negro. No te mientas", agregó tras empezar a cantar.

El simbolismo del tema elegido para cantar después no pasó desapercibido. «Instagram» fue lanzada el 20 de agosto de 2025, justo cuando comenzaban los rumores de romance entre ambos, y su letra habla de obsesión romántica y de estar «metido en el Instagram» de alguien. Cabe destacar que Samantha Hernández fue la protagonista del videoclip de esa canción.

La relación entre L'Kimii y Samantha fue breve pero muy pública. Confirmaron el romance en septiembre de 2025 con un beso en el concierto del Watsco Center de Miami, y apenas dos meses después, el 25 de octubre de ese año, Samantha anunció la ruptura a través de sus historias de Instagram sin dar mayores detalles.

En enero de 2026, durante el estreno del reality «El Rancho de Destino», Samantha bromeó sobre lo breve de la relación con una frase irónica: «Las mujeres como yo tenemos que estar solas».

Las redes no tardaron en arder con teorías. Algunos usuarios especularon con que la influencer podría estar saliendo con el cantante Químico Ultramix, citando supuestas coincidencias de viajes y referencias a un episodio del podcast de «Miguelín». Otros señalaron que Samantha se distanció recientemente de Dany Ome y Kevincito El 13 en Instagram, lo que avivó aún más las especulaciones.

Los comentarios mezclaron humor y apoyo al artista. «Ah bueno dijeron calienta y el calentó», escribió un usuario. Otro lamentó: «No se dice ni se habla del show que se dio. Más sin embargo del chisme y la polémica, sí. En fin».

Ninguno de los dos artistas ha respondido públicamente a la polémica, por lo que todo permanece en el terreno de la interpretación. Lo que sí quedó claro es que el momento en Kentucky, lejos de pasar desapercibido, convirtió a L'Kimii en el centro del debate de la farándula cubana este lunes.