Cantante cubana Melanie Santiler: “He tenido problemas por cantar que en Cuba se pasa hambre”

A sus 24 años, Melanie Santiler se ha convertido en una de las voces más frescas y auténticas de la música cubana. La joven, conocida como La Mami Fina, no solo conquista por su talento, sino también por su manera directa de decir las cosas. En una entrevista para el pódcast El show de La Familia Cubana, habló sin rodeos sobre la polémica que ha generado una de sus canciones: “En Cuba se pasa hambre, por eso me comí a tu jevo.”

“He tenido muchos problemas, pero no he dejado de cantar el tema”, contó entre risas, dejando claro que no piensa censurarse. “El día que me digan que no puedo ir a un evento por no cantarlo, simplemente no voy.” Y es que, aunque algunos intentaron convencerla de omitir esa parte del tema Buen provecho, Melanie asegura que no puede hacerlo: “La gente me conoció por esta canción, es parte de mí.” Incluso le pedían que omitiese la frase, pero ella lo tiene claro: “Si no la canto, no voy.”

Lejos de buscar escándalos, la cantante defiende que su música refleja la realidad con un toque de humor y desahogo. “¿Por qué nosotras nos decimos eso? Si la otra tiene algo lindo, ya hay que criticarla. Las mujeres somos del carajo”, dijo divertida, refiriéndose a la rivalidad que a veces existe entre mujeres. Su sinceridad y su risa fácil la han convertido en una artista querida y muy seguida en redes.

Entre sus temas más populares también está Todo se supera, una colaboración con el reguetonero Velito El Bufón que muchos fans confundieron con una historia de amor. “Tenemos química, sí, pero de amistad. Nos llevamos súper bien y siempre estamos bromeando”, aclaró Melanie, dejando ver su lado más espontáneo.

En apenas un par de años, la habanera ha pasado de subir covers en redes a ser destacada por revistas como Rolling Stone y Billboard, que la incluyen entre las nuevas promesas del Caribe.

