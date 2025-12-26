Cantante cubana Melanie Santiler: “He tenido problemas por cantar que en Cuba se pasa hambre”

Vídeos relacionados:
A sus 24 años, Melanie Santiler se ha convertido en una de las voces más frescas y auténticas de la música cubana. La joven, conocida como La Mami Fina, no solo conquista por su talento, sino también por su manera directa de decir las cosas. En una entrevista para el pódcast El show de La Familia Cubana, habló sin rodeos sobre la polémica que ha generado una de sus canciones: “En Cuba se pasa hambre, por eso me comí a tu jevo.”
“He tenido muchos problemas, pero no he dejado de cantar el tema”, contó entre risas, dejando claro que no piensa censurarse. “El día que me digan que no puedo ir a un evento por no cantarlo, simplemente no voy.” Y es que, aunque algunos intentaron convencerla de omitir esa parte del tema Buen provecho, Melanie asegura que no puede hacerlo: “La gente me conoció por esta canción, es parte de mí.” Incluso le pedían que omitiese la frase, pero ella lo tiene claro: “Si no la canto, no voy.”
Lejos de buscar escándalos, la cantante defiende que su música refleja la realidad con un toque de humor y desahogo. “¿Por qué nosotras nos decimos eso? Si la otra tiene algo lindo, ya hay que criticarla. Las mujeres somos del carajo”, dijo divertida, refiriéndose a la rivalidad que a veces existe entre mujeres. Su sinceridad y su risa fácil la han convertido en una artista querida y muy seguida en redes.
Entre sus temas más populares también está Todo se supera, una colaboración con el reguetonero Velito El Bufón que muchos fans confundieron con una historia de amor. “Tenemos química, sí, pero de amistad. Nos llevamos súper bien y siempre estamos bromeando”, aclaró Melanie, dejando ver su lado más espontáneo.
En apenas un par de años, la habanera ha pasado de subir covers en redes a ser destacada por revistas como Rolling Stone y Billboard, que la incluyen entre las nuevas promesas del Caribe.
La cantante habla sobre el tema de la censura sobre el minuto 41:
Preguntas frecuentes sobre Melanie Santiler y la música cubana actual
¿Por qué Melanie Santiler ha enfrentado problemas por su canción "Buen Provecho"?
Melanie Santiler ha enfrentado problemas por su canción "Buen Provecho" porque aborda de manera directa la realidad de la escasez alimentaria en Cuba. La canción incluye una línea polémica que dice: "En Cuba se pasa hambre, por eso me comí a tu jevo", lo que ha generado críticas y presiones para que la modifique o la omita en sus presentaciones. Sin embargo, Melanie se niega a censurarse, defendiendo su derecho a expresar la realidad que viven muchos cubanos.
¿Qué mensaje transmite Melanie Santiler a través de su música?
Melanie Santiler transmite un mensaje de realidad social y empoderamiento a través de su música. Sus letras, a menudo cargadas de humor y crítica social, reflejan las vivencias cotidianas de los cubanos, abordando temas como la escasez, el deseo y las relaciones interpersonales. Melanie busca conectar con su audiencia sin censuras, mostrando una Cuba auténtica y sin adornos.
¿Cómo ha sido la colaboración entre Melanie Santiler y Velito el Bufón en "Todo se supera"?
La colaboración entre Melanie Santiler y Velito el Bufón en "Todo se supera" ha sido un gran éxito. El tema ha acumulado millones de visualizaciones en YouTube y ha sido muy bien recibido tanto por la crítica como por el público. La química entre ambos artistas y las letras directas y sensuales han convertido la canción en uno de los hits del verano cubano, consolidando a ambos como referentes de la música urbana en la isla.
¿Cuál es el impacto de Melanie Santiler en la música cubana contemporánea?
El impacto de Melanie Santiler en la música cubana contemporánea es significativo, destacándose por su autenticidad y frescura. A sus 24 años, ha logrado captar la atención de revistas internacionales como Rolling Stone y Billboard, que la consideran una de las nuevas promesas del Caribe. Su estilo directo y su habilidad para abordar temas sensibles con humor y sinceridad la han posicionado como una voz relevante en la escena musical cubana.
