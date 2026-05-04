Tres de cada cuatro estadounidenses ven a EE. UU. ganando la guerra con Irán

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Una amplia mayoría de estadounidenses considera que Estados Unidos lleva ventaja en su enfrentamiento con Irán.

Según la última encuesta de Harvard CAPS/Harris, realizada entre el 23 y el 26 de abril de 2026, el 74% de los encuestados cree que el país “va ganando” la guerra, un dato que refleja una percepción extendida de superioridad militar en el conflicto.

El sondeo, basado en una muestra de más de 2.700 votantes registrados, apunta a un consenso relativamente amplio en esta percepción, aunque con diferencias notables según la afiliación política.

Los republicanos muestran un respaldo mucho más alto a esta idea, mientras que entre demócratas e independientes el porcentaje es menor, aunque igualmente mayoritario.

Sin embargo, este dato convive con una realidad más compleja. Diversas encuestas publicadas en paralelo por otros medios y centros de investigación muestran que una parte significativa de la población mantiene reservas sobre la guerra en sí.

En algunos casos, la mayoría de los estadounidenses considera que el conflicto podría haber sido un error o expresa preocupación por su duración y sus consecuencias.

Este aparente contraste pone de relieve una distinción clave en la opinión pública: la percepción de éxito militar no implica necesariamente apoyo político o estratégico a la guerra.

Es posible que muchos ciudadanos consideren que Estados Unidos está logrando sus objetivos en el terreno, al tiempo que cuestionan la conveniencia del conflicto o su impacto a largo plazo.

Además, analistas señalan que la formulación de la pregunta —centrada en si el país “va ganando”— puede influir en las respuestas, al apelar a una valoración más inmediata o táctica que a un juicio global sobre la guerra.

En este contexto, el dato del 74% debe interpretarse como un indicador de percepción coyuntural más que como una medida de respaldo general.

La opinión pública estadounidense sigue mostrando matices y divisiones, especialmente en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y el desgaste de los conflictos prolongados.