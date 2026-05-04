"Esto rompe el corazón": Cubano se reencuentra con su hija después de 4 años en Cuba

Zulien Martinez, un cubano emigrado, protagonizó un emotivo reencuentro con su hija Carla en Cuba tras cuatro años sin verla, en una llegada sorpresa que quedó registrada en un video publicado en TikTok el pasado 29 de abril.

El reencuentro se suma a una oleada de videos similares que en abril de 2026 han conmovido a miles de cubanos en la diáspora. Ese mismo día, otro cubano protagonizó un emotivo reencuentro con su familia que acumuló más de 23,700 visualizaciones.

En marzo, una madre cubana sorprendió a su hija un día antes de su cumpleaños tras seis años separadas, en un video que superó las 250,000 visualizaciones. En abril, una tiktoker regresó a Cuba tras seis años emigrada en Estados Unidos y explicó: «Vine para salir adelante con mi hija, pero no lo logré».

También en abril, un joven cubano cruzó la barrera del aeropuerto para lanzarse a los brazos de su madre en un momento que se viralizó en la plataforma. Y una cubana que regresó tras cuatro años fuera documentó el reencuentro de su hija con su padre en plena calle, con una frase que lo resumió todo: «Cumplimos juntas mi promesa».

Detrás de cada video hay una historia de separación forzada por la crisis que vive Cuba. Entre 2020 y 2024, más de 1,4 millones de cubanos abandonaron la isla empujados por la crisis económica, los apagones crónicos y la represión política. Hasta 2023, el 38% de las familias cubanas tenía al menos un miembro viviendo fuera del país.

Los hijos quedan al cuidado de abuelos y otros familiares mientras sus padres buscan oportunidades en el exterior. En el año fiscal 2024, aproximadamente 1,400 menores cubanos llegaron a Estados Unidos sin estar acompañados por al menos uno de sus progenitores.

Desde 2025, TikTok se ha convertido en el espacio donde la diáspora cubana documenta y procesa colectivamente estos reencuentros, que generan una catarsis compartida entre quienes viven situaciones similares. Abril de 2026 ha sido uno de los meses más activos en este tipo de contenido, con múltiples casos que han acumulado cientos de miles de visualizaciones y han visibilizado el drama humano que deja tras de sí 67 años de dictadura en Cuba.