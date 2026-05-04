Se apareció sin avisar en su casa en Cuba, su madre la vio y así reaccionó la señora

La cubana Anly Meireles se presentó de sorpresa en su casa en Cuba y captó en video la reacción de su madre al verla, en un emotivo reencuentro que compartió en TikTok el pasado 6 de abril.

En la descripción del clip, Anly escribió: «Nadie imagina el peso que se lleva cuando las personas que más queremos están lejos, mi amor bonito, mi mamá. Te extraño con la vida».

El video, de apenas 29 segundos, se acompaña de una canción cuya letra resume el dolor de la distancia: «Cómo duele tanta distancia / Aunque te escucho respirar / Estás a cientos de kilómetros y duermos».

El momento conectó de inmediato con miles de cubanos que viven la misma realidad de separación familiar, y los comentarios no tardaron en llenarse de frases como «Me hiciste llorar» y «Eso me partió el alma».

Este reencuentro se suma a una cadena de videos similares que la diáspora cubana ha convertido en un fenómeno viral sostenido en TikTok desde 2025. En febrero de este año, una joven llegó de sorpresa a Cuba con una bebé en brazos y su madre exclamó: «¿Pero cómo me haces esto?»

En marzo, una madre regresó a su hogar tras un año de ausencia y sorprendió a su hija en medio de un apagón, con la escena iluminada únicamente por las linternas de los teléfonos móviles.

El pasado 14 de abril, otra cubana viajó de sorpresa para reencontrarse con su madre tras seis años sin verse, en lo que organizó como regalo de cumpleaños. Y el 20 de abril, una madre se escondió dentro de una caja para sorprender a su hijo en Cuba, en un video que superó las 24,000 vistas.

Detrás de cada uno de estos clips hay una historia de emigración forzada. Cuba atraviesa una de sus mayores crisis migratorias, con cientos de miles de ciudadanos que han abandonado la isla desde 2021 empujados por los apagones, la escasez de alimentos y la represión política de la dictadura.

Esa salida masiva ha dejado a miles de familias separadas por años, manteniendo el contacto casi exclusivamente a través de videollamadas y redes sociales, hasta que llega el día del reencuentro.

TikTok se ha consolidado como el espacio donde la diáspora cubana documenta y comparte esos instantes, funcionando como plataforma de identificación y catarsis colectiva para una comunidad dispersa por el mundo.

En 2025, una madre cubana se desmayó de la emoción al reencontrarse con su hijo que regresó de Estados Unidos sin avisar tras tres años de separación, en uno de los videos más recordados de este fenómeno, al que los propios usuarios resumieron con una frase: «El hijo llegó y la mamá casi se va».