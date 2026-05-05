Desmantelan red de narcotráfico en Miami que movía cocaína desde Colombia: ¿Cómo lo hacían?

Imagen de la droga y el dinero incautados (Imagen de referencia)

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Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó cargos este lunes contra cinco hombres del sur de Florida por su participación en una red internacional de tráfico de cocaína que operaba desde un lujoso rascacielos en Midtown Miami, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

La operación, denominada «Operación Mousetrap» (Ratonera), desarticuló una organización que movía narcóticos desde Colombia, pasando por la República Dominicana, hasta el sur de Florida.

El operativo culminó con el hallazgo de 536 kilogramos de cocaína, 14 armas de fuego -incluido un AK-47 sin número de serie- y aproximadamente 3.1 millones de dólares en efectivo dentro del apartamento.

Los cinco acusados y sus cargos

Los imputados son:

-Daniel "Mickey" Hernández, de 38 años, de Miami.

-Frank González, de 45 años y residente de Hialeah.

-Alexander "Al Biggs" Walker Caraballo, de 50 años, de Miami.

-José Luis "Lil Cuz" Díaz, de 33 años, de Miami Gardens.

-Humberto "Kiki" Moreno, de 42 años, de Miami.

Hasta el cierre de esta nota, no ha trascendido la nacionalidad de origen de los arrestados.

Todos enfrentan cargos de conspiración para distribuir una sustancia controlada.

Hernández y Díaz también enfrentan cargos por delitos de distribución de drogas, mientras que Walker y González afrontan acusaciones adicionales por posesión con intención de distribuir, posesión de armas para facilitar el tráfico de drogas y posesión de armas como delincuentes condenados previamente.

Los investigadores identificaron a Hernández como el distribuidor clave, con Moreno, Caraballo y González entre sus proveedores y asociados.

El apartamento de lujo como centro de operaciones

Según los documentos judiciales, «los agentes rastrearon la operación hasta un rascacielos en Midtown Miami, donde la cocaína era almacenada y preparada para su distribución».

Tras ejecutar la orden de registro, Walker fue arrestado y los agentes recuperaron cocaína adicional empaquetada para distribución callejera, junto con efectivo oculto en compartimentos secretos de su vehículo.

La operación era presuntamente encabezada por Andy Gabriel Mercedes-Hernández, quien dirigía el almacenamiento y distribución de los cargamentos con la asistencia de aproximadamente 20 personas, entre ellas capitanes de embarcaciones, encargados de seguridad y distribuidores callejeros.

Además de los cinco acusados principales, fueron detenidos Jesús Alberto Salcedo-Pérez, Keisy Estibet Peguero, Enmanuel Amauris Rivera-Cabrera y Mario Joel Rijo-Jiménez.

Se presentaron, además, cargos adicionales contra proveedores en la República Dominicana y Colombia.

Una red marítima de hasta 1,700 kilos por viaje

La Operación Mousetrap forma parte de un esfuerzo investigativo más amplio que incluye la «Operación Horseman's Voyage», enfocada en redes de tráfico marítimo.

Según el Departamento de Justicia, «los investigadores identificaron una red que importaba hasta 1,700 kilogramos de cocaína a bordo de embarcaciones pesqueras de alta gama que viajaban desde la República Dominicana hasta Miami».

En octubre de 2025, las autoridades arrestaron a dos sospechosos y decomisaron más de $250,000 en ganancias del narcotráfico ocultas en un vehículo, y en una interdicción separada incautaron más de 1,600 kilogramos de cocaína de una embarcación.

Una operación previa, la «Operación Final Voyage», resultó en la persecución de traficantes de alto nivel y la cooperación de más de 90 acusados.

Esta no es la primera vez que las autoridades del sur de Florida golpean redes similares: en agosto de 2025 se realizó el mayor decomiso de cocaína en la historia de la Guardia Costera, con más de 34,800 kilogramos desembarcados en Port Everglades.

Además, abril del pasado añose incautaron casi $510 millones en drogas vinculadas a cárteles mexicanos.

Si son condenados, los acusados enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por el cargo de conspiración; Walker y González también afrontan sentencias adicionales de hasta cadena perpetua por delitos de armas.

La investigación fue liderada por la DEA Miami con apoyo de la ATF, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Policía de Miami, la Guardia Costera y la Guardia Nacional de Florida, entre otras agencias, en el marco de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional establecida por la Orden Ejecutiva 14159.

El Departamento de Justicia recordó que «una acusación es simplemente una imputación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable».