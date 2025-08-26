EE.UU. realiza el mayor decomiso de cocaína de su historia: Así fue el desembarco en Port Everglades

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) protagonizó este lunesun hecho sin precedentes: el desembarco de más de 34,800 kilos de drogas ilegales en el puerto de Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida.

Se trata del mayor decomiso de narcóticos en la historia de la agencia, tras un despliegue multinacional y multidisciplinario que duró casi dos meses y abarcó desde el océano Pacífico oriental hasta el mar Caribe.

Durante una conferencia de prensa convocada en el muelle 22 del puerto, altos mandos de la Guardia Costera y representantes del Departamento de Justicia dieron detalles del megaoperativo, que incluyó 19 interdicciones en aguas internacionales y la participación de múltiples agencias nacionales e internacionales.

La cifra total decomisada fue de aproximadamente 27,800 kilos de cocaína y 6,600 kilos de marihuana, lo que equivale a unas 76,140 libras de droga y un valor estimado en el mercado ilícito de 473 millones de dólares.

Según la propia Guardia Costera, esta incautación representa “una victoria significativa en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”.

Operativos en altamar: Una red de cooperación global

Las interdicciones se realizaron entre el 26 de junio y el 18 de agosto y contaron con el despliegue de tres buques de la Guardia Costera estadounidense, dos barcos de guerra de la Armada de EEUU y una nave de la Armada Real de los Países Bajos, además de unidades aéreas, drones y helicópteros del Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros (HITRON), y equipos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP-AMO).

La operación fue coordinada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF-S).

El contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, destacó que el cargamento incautado habría bastado para causar “una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida”, y que esta operación “subraya la inmensa amenaza que representa el narcotráfico transnacional para nuestra nación”.

Según Chamie, “el apoyo interinstitucional ha sido decisivo para frenar el tráfico de drogas en la región”, y añadió que la descarga “representa la mayor incautación en la historia" de esa organización

Intercepciones: Cifras, ubicaciones y modus operandi

El despliegue táctico comenzó el 26 de junio, cuando una aeronave detectó dos lanchas rápidas cerca de las Islas Galápagos, Ecuador, con un cargamento de más de 4 toneladas de cocaína.

A partir de entonces se desarrollaron operaciones consecutivas en áreas clave del narcotráfico marítimo:

30 de junio: interceptadas 1,100 kg de cocaína al norte de Bonaire.

3 de julio: incautados más de 2,500 kg frente a las costas venezolanas.

11 de julio: decomisadas 4 toneladas de marihuana cerca de Silva, Venezuela.

21-23 de julio: dos interdicciones al sur de México sumaron cerca de 5 toneladas más.

Agosto: se realizaron hasta ocho operativos adicionales, incluyendo tres al sur de Acapulco y uno cerca de Curazao.

El buque Hamilton, que lideró la operación, fue responsable de interceptar 11 lanchas rápidas y capturar a 34 presuntos narcotraficantes.

Su comandante, el Capitán John B. McWhite, aseguró que “cada fardo retirado del mar significa una amenaza menos para nuestras comunidades”, y subrayó la efectividad de la tecnología embarcada, especialmente la unidad de aviones no tripulados (UAS).

El narcotráfico y su impacto en la seguridad nacional

Además del impacto económico, las autoridades remarcaron el valor estratégico de la operación.

“Estas drogas alimentan y permiten que los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales produzcan y trafiquen fentanilo ilegal, lo que amenaza a Estados Unidos”, sostiene el comunicado oficial.

Desde enero de este año, la Guardia Costera ha confiscado más de 2,200 millones de dólares en droga destinada al mercado estadounidense.

Esta ofensiva forma parte de la Operación Víbora del Pacífico, una campaña acelerada de interdicción marítima para desmantelar las redes logísticas del narcotráfico desde Sudamérica hacia Norteamérica.

Según la Guardia Costera, el 80% de las drogas incautadas se interceptan en alta mar, lo que subraya la importancia de la cooperación naval internacional.

Las pruebas obtenidas en estas incautaciones sirven no solo como evidencia para futuros procesos judiciales, sino también como base para investigaciones de inteligencia que permitan “eliminar completamente” las redes criminales, especialmente a través de la Operación Dominemos América, impulsada por la Fuerza de Ataque Panamá Express (PANEX).

El megaoperativo de Port Everglades no solo ha representado una cifra récord para los registros de incautaciones en Estados Unidos, sino que también lanza un poderoso mensaje a las organizaciones criminales: la vigilancia sobre las rutas marítimas se intensifica, y la cooperación internacional en materia de seguridad sigue ampliándose.

Como lo expresó el contralmirante Chamie: “La magnitud de esta incautación pone de relieve nuestro firme compromiso de proteger a la nación del tráfico ilícito y sus devastadores efectos”.

La histórica operación marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad marítima de Estados Unidos, mientras la guerra contra el narcotráfico transnacional continúa en alta mar.