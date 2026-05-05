La Organización Mundial de la Salud se pronuncia sobre brote de hantavirus en un crucero

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este martes una actualización oficial sobre el brote de hantavirus vinculado al crucero de lujo MV Hondius, de bandera neerlandesa, en la que eleva a siete el número de personas afectadas, confirma tres fallecidos y advierte sobre la posible transmisión del virus entre personas con contacto muy estrecho a bordo.

El organismo publicó el pronunciamiento en su portal de alertas de brotes de enfermedades, donde detalló que, desde el 1 de abril —fecha en que el barco zarpó de Ushuaia, Argentina- siete de las 147 personas a bordo han enfermado: tres han muerto, una se encuentra en estado crítico y tres presentan síntomas leves.

Riesgo bajo, pero alerta por posible contagio entre personas

La OMS fue categórica al evaluar el alcance del brote: «Basado en la información actual, incluyendo cómo se propaga el hantavirus, la OMS evalúa el riesgo para la población mundial de este evento como bajo».

Sin embargo, el elemento más preocupante del comunicado es la sospecha de transmisión de persona a persona.

La Dra. Maria Van Kerkhove, directora de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, explicó la hipótesis de trabajo del organismo:

«Creemos que podría estar produciéndose cierta transmisión de persona a persona, entre contactos muy estrechos. Algunas personas en el barco eran parejas; compartían camarotes, así que se trata de un contacto bastante íntimo».

El organismo precisó que «no se puede descartar la transmisión de persona a persona» y que, «como medida de precaución, esto es lo que estamos asumiendo».

Van Kerkhove subrayó además que el peligro no es comparable al de otros virus respiratorios: «El riesgo para la población general es bajo. Este no es un virus que se propague como la gripe o el covid; es bastante diferente».

Los casos: una pareja neerlandesa, un británico y una alemana

El primer caso fue un hombre neerlandés de 70 años que enfermó el 6 de abril con fiebre, dolor de cabeza y diarrea, y murió a bordo el 11 de abril sin que se realizaran pruebas microbiológicas.

Su esposa, de 69 años, desembarcó en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo y murió al llegar al servicio de urgencias el 26 de abril; fue confirmada por PCR el 4 de mayo.

La familia declaró: «El hermoso viaje que vivieron juntos se vio truncado de manera abrupta y definitiva. Todavía no logramos asimilar que los hemos perdido».

Un ciudadano británico, evacuado desde la Isla Ascensión a Sudáfrica el 27 de abril, permanece hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo con mejoría progresiva; es el segundo caso confirmado por PCR.

Una ciudadana alemana murió a bordo el 2 de mayo con síntomas de neumonía y su caso se trata como sospechoso.

El barco, varado frente a Cabo Verde

El MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, permanece fondeado frente a Praia, la capital de Cabo Verde, tras ser rechazado por ese país. Cabo Verde denegó el permiso de atraque en el puerto de Praia, según anunció la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública del país, Maria da Luz Lima.

A bordo viajan 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, entre ellos 17 estadounidenses.

El brote mortal en el crucero es el primero de hantavirus registrado en una embarcación de este tipo, según confirmó Van Kerkhove.

El plan: Evacuación y rumbo a Canarias

La OMS trabaja en la evacuación médica de dos tripulantes sintomáticos mediante aeronaves especializadas organizadas por el gobierno neerlandés.

Van Kerkhove explicó: «El plan es evacuar médicamente a esas dos personas. Eso está en marcha. La idea es que el barco continúe hacia las Islas Canarias. Estamos hablando con las autoridades españolas».

Este martes, el Ministerio de Sanidad de España envió un equipo de epidemiólogos al barco para evaluar a las personas a bordo y preparar los protocolos de desinfección.

A bordo se aplican estrictos protocolos de aislamiento e higiene; los pasajeros pueden recibir comidas en sus camarotes y acceder a cubiertas exteriores, pero no reunirse en zonas interiores.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa el virus Andes?

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. Los expertos sospechan que la cepa involucrada es el virus Andes (Orthohantavirus andesense), la única de más de 20 cepas conocidas con transmisión documentada entre humanos, endémica en el cono sur de América y predominante en la Patagonia argentina, precisamente la región de donde partió el crucero.

La tasa de letalidad del hantavirus puede alcanzar el 50% en América y no existe tratamiento antiviral específico aprobado ni vacuna.

La OMS recomendó a pasajeros y tripulación realizar un seguimiento activo de síntomas durante 45 días tras el viaje, y desaconsejó cualquier restricción de viaje o comercio basada en la información disponible.