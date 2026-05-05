Cabo Verde impide atraque de crucero con brote de hantavirus que ha dejado tres muertos: La situación se complica a bordo

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Cabo Verde denegó el permiso de atraque al crucero MV Hondius en el puerto de Praia, dejando a 149 pasajeros de 23 nacionalidades varados frente a sus costas en medio de un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertes y mantiene a dos tripulantes con síntomas graves a bordo.

La presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública de Cabo Verde, Maria da Luz Lima, anunció la decisión el domingo por la noche: «En coordinación con otras autoridades, no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia».

La medida busca proteger a la población caboverdiana ante el riesgo sanitario que representa el barco.

Un viaje que se convirtió en tragedia

El MV Hondius, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió de Ushuaia el 20 de marzo en un itinerario de 46 días con destino a Cabo Verde, con escalas en las Islas Georgias del Sur y la Isla de Santa Elena.

El primer fallecido fue un pasajero holandés de 70 años que murió a bordo el 11 de abril; su cuerpo fue desembarcado en la Isla de Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa de 69 años.

La mujer enfermó durante el viaje de regreso y sufrió un colapso en el aeropuerto de Johannesburgo mientras intentaba volar a los Países Bajos, falleciendo posteriormente en un hospital de esa ciudad.

El 2 de mayo murió a bordo un tercer pasajero de nacionalidad alemana, aunque la causa oficial de su muerte aún se desconoce.

Estado crítico y evacuaciones pendientes

Un ciudadano británico de 69 años, evacuado de emergencia a Johannesburgo el 27 de abril, permanece en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos y es el único caso confirmado por laboratorio de hantavirus; los otros cinco son sospechosos.

A bordo permanecen además dos miembros de la tripulación —uno británico y uno holandés— con síntomas respiratorios agudos que requieren «atención médica urgente», según informó la naviera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina la evacuación médica de estos dos tripulantes, mientras Cabo Verde prepara una ambulancia aérea de contingencia.

Oceanwide Expeditions reconoció en un comunicado que «nos enfrentamos a desafíos complejos» y aseguró que «la salud y la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación son nuestra máxima prioridad».

Canarias, posible destino alternativo

Ante el rechazo de Cabo Verde, la naviera estudia dirigir el barco hacia Las Palmas o Tenerife, en las Islas Canarias, a dos o tres días de navegación.

Los 149 pasajeros a bordo —entre ellos 17 estadounidenses, 14 españoles y al menos un argentino— permanecen sometidos a estrictas medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica.

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de aerosoles contaminados con heces, orina o saliva de roedores infectados.

Las sospechas apuntan al virus Andes, presente en Argentina y Chile, y la única cepa documentada con capacidad de transmisión entre personas, aunque de forma infrecuente.

Argentina registraba una alerta sanitaria activa en 2026, con 32 casos notificados entre enero y principios de mayo, principalmente en provincias andinas del sur del país.

La tasa de mortalidad del síndrome pulmonar por hantavirus ronda el 35-38% y no existe tratamiento antiviral específico.

La OMS pide calma

A pesar de la gravedad del brote, la OMS insistió en que no hay motivo para el pánico. «El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje», declaró el Dr. Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que «la acción rápida y coordinada es fundamental para contener los riesgos y proteger la salud pública».

Kluge enmarcó el incidente en términos más amplios: «Las amenazas a la salud no respetan las fronteras. Trabajar juntos es la forma en que protegemos a las personas».