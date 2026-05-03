Alquilar sombra en Boca Ciega, La Habana, supera el salario medio y confirma el colapso del ingreso en Cuba

Una carpa para protegerse del sol en la playa de Boca Ciega, en el este de La Habana, se alquila por 9,000 pesos cubanos (CUP), mostró este domingo la creadora de contenido Sisi Aguilera en un video publicado en Facebook que generó indignación generalizada.

"Nueve mil pesos, el dinero en Cuba está perdiendo el valor totalmente, ya el dinero no vale nada, 9,000 CUP señores, eso que ustedes están viendo ahí es una locura", declaró Aguilera, mientras grababa algunos de los dispostivos para protegerse del sol.

El precio cobra una dimensión brutal al contrastarlo con los ingresos reales de los cubanos, pues el salario medio mensual es de 6,930 pesos, equivalente a unos 14 dólares dólares al tipo de cambio informal, lo que significa que alquilar esa cabaña cuesta más de un salario completo.

La pensión mínima oficial es de 4,000 pesos, menos de la mitad del precio de la cabaña, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales solo para alimentación básica.

Los comentarios al video reflejaron la mezcla de sarcasmo e impotencia que caracteriza la respuesta popular ante estos precios.

Maykel Barroso escribió que si se pagan los 9,000 CUP, es porque "ahí viene desayuno, almuerzo y merienda incluida, tienen que parar".

A eso, "súmale cómo llegaste a Boca Ciega, porque el transporte sin palabras", apuntó Lidia Hidalgo al referirse a otro costo invisible.

Pavel Valdes resumió la única alternativa real para muchos. "Es una locura, toca coger sol, no hay de otra, sin contar cuánto cuesta el transporte y lo que hay que comer porque la playa da buen hambre", señaló.

Lázara Madelin Herrera propuso la solución más práctica, y propuso llevar "cuatro palos largos y un par de sábanas viejas y ya tiene su carpa".

La frase más contundente la dejó Marino Benítez, cuando subrayó que "no es el dinero lo que perdió el valor, fue la vergüenza".

Una usuaria identificada como Janette señaló la causa estructural. "Desafortunadamente aquí todo se mueve en base al dólar y al euro... quien lo impuso... lo sabemosssss".

El comentario irónico de Pavel González Tejeda en el video condensa 67 años de desastrosa gestión económica del sistema socialista: "Gracias a la REVOLUCIÓN".

La paradoja es aún más aguda porque Boca Ciega es una zona en ruinas. En marzo, la propia Aguilera documentó el estado de abandono de Boca Ciega, con viviendas vacacionales destruidas, estructuras colapsadas y espacios invadidos por la vegetación.

El complejo El Dorado, con su piscina vacía y agua estancada, fue también documentado como otro sitio abandonado en Cuba desde al menos junio de 2025.

En Tarará, zona costera cercana, las dos caras de abandono y opulencia muestran ruinas junto a casas de lujo gestionadas por el monopolio de los militares GAESA.

La espiral de precios imposibles abarca todos los sectores. En el mercado de 19 y B en el Vedado, los precios registrados en abril muestran plátanos y tomates a 200-250 pesos la libra, mientras el ají cachucha llegó a 1,000 pesos.

Una pizza individual con una malta cuesta 600 pesos, el 13 % del salario de 4,600 pesos que percibe la mayoría de los trabajadores, según datos que evidencian el peso insoportable sobre salarios y pensiones.

El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero que "con 6,000 pesos no se puede vivir por los precios altos", sin que esa admisión derivara en solución estructural alguna.

La inflación interanual oficial alcanzó el 13,42 % en marzo, aunque estimaciones independientes la sitúan cerca del 70 % real, según el economista Pavel Vidal.