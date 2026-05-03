Alquilar sombra en Boca Ciega, La Habana, supera el salario medio y confirma el colapso del ingreso en Cuba

Una carpa para protegerse del sol en la playa de Boca Ciega, en el este de La Habana, se alquila por 9,000 pesos cubanos (CUP), mostró este domingo la creadora de contenido Sisi Aguilera en un video publicado en Facebook que generó indignación generalizada.
"Nueve mil pesos, el dinero en Cuba está perdiendo el valor totalmente, ya el dinero no vale nada, 9,000 CUP señores, eso que ustedes están viendo ahí es una locura", declaró Aguilera, mientras grababa algunos de los dispostivos para protegerse del sol.
El precio cobra una dimensión brutal al contrastarlo con los ingresos reales de los cubanos, pues el salario medio mensual es de 6,930 pesos, equivalente a unos 14 dólares dólares al tipo de cambio informal, lo que significa que alquilar esa cabaña cuesta más de un salario completo.
La pensión mínima oficial es de 4,000 pesos, menos de la mitad del precio de la cabaña, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales solo para alimentación básica.
Los comentarios al video reflejaron la mezcla de sarcasmo e impotencia que caracteriza la respuesta popular ante estos precios.
Maykel Barroso escribió que si se pagan los 9,000 CUP, es porque "ahí viene desayuno, almuerzo y merienda incluida, tienen que parar".
A eso, "súmale cómo llegaste a Boca Ciega, porque el transporte sin palabras", apuntó Lidia Hidalgo al referirse a otro costo invisible.
Pavel Valdes resumió la única alternativa real para muchos. "Es una locura, toca coger sol, no hay de otra, sin contar cuánto cuesta el transporte y lo que hay que comer porque la playa da buen hambre", señaló.
Lázara Madelin Herrera propuso la solución más práctica, y propuso llevar "cuatro palos largos y un par de sábanas viejas y ya tiene su carpa".
La frase más contundente la dejó Marino Benítez, cuando subrayó que "no es el dinero lo que perdió el valor, fue la vergüenza".
Una usuaria identificada como Janette señaló la causa estructural. "Desafortunadamente aquí todo se mueve en base al dólar y al euro... quien lo impuso... lo sabemosssss".
El comentario irónico de Pavel González Tejeda en el video condensa 67 años de desastrosa gestión económica del sistema socialista: "Gracias a la REVOLUCIÓN".
La paradoja es aún más aguda porque Boca Ciega es una zona en ruinas. En marzo, la propia Aguilera documentó el estado de abandono de Boca Ciega, con viviendas vacacionales destruidas, estructuras colapsadas y espacios invadidos por la vegetación.
El complejo El Dorado, con su piscina vacía y agua estancada, fue también documentado como otro sitio abandonado en Cuba desde al menos junio de 2025.
En Tarará, zona costera cercana, las dos caras de abandono y opulencia muestran ruinas junto a casas de lujo gestionadas por el monopolio de los militares GAESA.
La espiral de precios imposibles abarca todos los sectores. En el mercado de 19 y B en el Vedado, los precios registrados en abril muestran plátanos y tomates a 200-250 pesos la libra, mientras el ají cachucha llegó a 1,000 pesos.
Una pizza individual con una malta cuesta 600 pesos, el 13 % del salario de 4,600 pesos que percibe la mayoría de los trabajadores, según datos que evidencian el peso insoportable sobre salarios y pensiones.
El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en febrero que "con 6,000 pesos no se puede vivir por los precios altos", sin que esa admisión derivara en solución estructural alguna.
La inflación interanual oficial alcanzó el 13,42 % en marzo, aunque estimaciones independientes la sitúan cerca del 70 % real, según el economista Pavel Vidal.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica en Cuba y el impacto en el costo de vida
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el precio del alquiler de cabañas en Boca Ciega evidencia la crisis económica en Cuba?
El alquiler de cabañas en Boca Ciega por 9,000 pesos cubanos refleja la pérdida de valor del dinero en Cuba, ya que este precio supera el salario medio mensual, que es de 6,930 pesos. La inflación y el desajuste entre salarios y precios hacen que tales lujos sean inalcanzables para la mayoría de los cubanos.
¿Cómo afecta la inflación en Cuba al poder adquisitivo de sus ciudadanos?
La inflación en Cuba ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, con estimaciones independientes situando la tasa de inflación real cerca del 70%. Esto ha resultado en precios desorbitantes para bienes básicos, mientras que los salarios no han aumentado proporcionalmente, dejando a muchas familias sin poder cubrir sus necesidades básicas.
¿Qué retos enfrenta el sistema de pensiones en Cuba?
El sistema de pensiones en Cuba enfrenta serias limitaciones debido a que las pensiones mínimas, que rondan los 4,000 pesos, son insuficientes frente al costo de vida, estimado en al menos 30,000 pesos mensuales solo para alimentación básica. Esto obliga a muchos jubilados a buscar trabajos informales para subsistir.
¿Cómo influye el tipo de cambio en la economía cubana actual?
El tipo de cambio informal se ha disparado, alcanzando los 525 pesos por dólar en 2026, lo cual refleja la devaluación acelerada del peso cubano y agrava la crisis económica. Esta situación encarece aún más los productos básicos y servicios, haciendo que la vida cotidiana se vuelva insostenible para muchos cubanos.
¿Qué impacto tiene la gestión económica del régimen socialista en la calidad de vida de los cubanos?
La gestión económica del régimen socialista ha llevado a una profunda crisis en Cuba, caracterizada por una inflación descontrolada, salarios insuficientes y un mercado informal que se ha vuelto la única opción para muchos. La falta de reformas estructurales y la dependencia de divisas extranjeras han exacerbado la desigualdad y la pobreza en el país.
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