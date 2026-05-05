Fuertes lluvias provocan inundaciones en Las Tunas: Imágenes de las afectaciones

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Una tormenta local severa azotó este martes la ciudad de Las Tunas, en el oriente de Cuba, acumulando 62 milímetros de lluvia en apenas una hora y diez minutos y dejando varias calles y puentes inundados, según informó el Centro Meteorológico Provincial.
El director del Centro Meteorológico Provincial, Alexey Moreno Borges, precisó que el evento estuvo acompañado de fuertes descargas eléctricas y rachas de viento que se prolongaron durante todo ese tiempo.
La Estación Meteorológica de la capital tunera registró por su parte 40 milímetros de lluvia y una racha máxima de viento de 80 km/h, diferencia que refleja la concentración del fenómeno sobre el área urbana.
Como resultado, varias calles y puentes permanecen crecidos, lo que ha provocado obstrucciones al tránsito y dificultades en la movilidad urbana, de acuerdo con la información difundida por el periodista Ordey Díaz Escalona.
Hasta el cierre de la información disponible, las autoridades no reportaron daños materiales mayores ni víctimas por la tormenta.
Este es el segundo evento meteorológico intenso en menos de diez días en la provincia: el 26 de abril, el inicio de la temporada de lluvias primaverales dejó un acumulado de 108,9 mm en 48 horas en la capital provincial, también con inundaciones en zonas bajas.
Antes, el primero de marzo, una tormenta local severa dejó granizo y más de 30 mm en apenas treinta minutos sobre la misma ciudad.
Las tormentas locales severas son recurrentes en Las Tunas entre mayo y septiembre, asociadas a la inestabilidad vespertina, las altas temperaturas y la humedad del mar Caribe.
En agosto de 2025, la provincia alcanzó un récord histórico de precipitaciones de 118,4 mm en 24 horas, superando el anterior registro de 111 mm establecido en 1998.
Un mes antes, en mayo de 2025, tormentas severas causaron daños a viviendas y a la red eléctrica en Puerto Padre, municipio de la misma provincia.
La infraestructura de drenaje urbano de Las Tunas es deficiente, lo que agrava el impacto de cada episodio lluvioso intenso sobre la población.
El evento ocurre además en el arranque de la temporada lluviosa oficial de Cuba, que comenzó el primero de mayo y que concentra el 80% de las precipitaciones anuales del país entre mayo y octubre.
La provincia arrastra una crisis hídrica estructural severa: en 2025, los embalses estuvieron al 33% de su capacidad, afectando a más de 90,000 personas, en el que fue el quinto año más seco de Cuba desde 1901.
Significativamente, el puente sobre el río El Salado, en el kilómetro 34 de la carretera Las Tunas-Bayamo, había sido declarado transitable apenas el lunes tras trabajos de reparación con 500 toneladas de asfalto, luego de los daños causados por el huracán Melissa en octubre de 2025, y ya enfrenta la presión de las nuevas crecidas.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Las Tunas tras la tormenta severa
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánta lluvia cayó en Las Tunas durante la tormenta?
La tormenta descargó 62 milímetros de lluvia en poco más de una hora sobre la ciudad de Las Tunas. Este evento meteorológico severo estuvo acompañado de fuertes descargas eléctricas y vientos de hasta 80 km/h, lo que provocó inundaciones en varias calles y puentes.
¿Qué consecuencias tuvo la tormenta en la infraestructura urbana de Las Tunas?
La tormenta provocó inundaciones en calles y puentes, obstruyendo el tránsito y dificultando la movilidad urbana. Aunque no se reportaron daños materiales mayores ni víctimas, el evento refleja la deficiente infraestructura de drenaje urbano que agrava el impacto de las lluvias intensas.
¿Por qué son comunes las tormentas locales severas en Las Tunas?
Las tormentas locales severas son comunes en Las Tunas entre mayo y septiembre debido a la inestabilidad vespertina, altas temperaturas y humedad del mar Caribe. Estos factores crean condiciones propicias para la formación de tormentas intensas con precipitaciones significativas.
¿Cómo afecta la crisis hídrica a Las Tunas?
La provincia de Las Tunas enfrenta una crisis hídrica estructural severa, con embalses al 33% de su capacidad en 2025, afectando a más de 90,000 personas. Las lluvias, aunque ocasionalmente intensas, no son suficientes para paliar la escasez de agua que persiste en la región.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.