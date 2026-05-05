Fuertes lluvias provocan inundaciones en Las Tunas: Imágenes de las afectaciones

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Una tormenta local severa azotó este martes la ciudad de Las Tunas, en el oriente de Cuba, acumulando 62 milímetros de lluvia en apenas una hora y diez minutos y dejando varias calles y puentes inundados, según informó el Centro Meteorológico Provincial.

El director del Centro Meteorológico Provincial, Alexey Moreno Borges, precisó que el evento estuvo acompañado de fuertes descargas eléctricas y rachas de viento que se prolongaron durante todo ese tiempo.

Inundación en Las Tunas.Facebook/Tiempo 21

La Estación Meteorológica de la capital tunera registró por su parte 40 milímetros de lluvia y una racha máxima de viento de 80 km/h, diferencia que refleja la concentración del fenómeno sobre el área urbana.

Las lluvias dejaron al descubierto grandes acumulados de basura. Facebook/Tiempo 21.

Como resultado, varias calles y puentes permanecen crecidos, lo que ha provocado obstrucciones al tránsito y dificultades en la movilidad urbana, de acuerdo con la información difundida por el periodista Ordey Díaz Escalona.

Hasta el cierre de la información disponible, las autoridades no reportaron daños materiales mayores ni víctimas por la tormenta.

Ríos crecidos en Las Tunas luego de la tormenta severa. Facebook/Tiempo 21

Este es el segundo evento meteorológico intenso en menos de diez días en la provincia: el 26 de abril, el inicio de la temporada de lluvias primaverales dejó un acumulado de 108,9 mm en 48 horas en la capital provincial, también con inundaciones en zonas bajas.

Antes, el primero de marzo, una tormenta local severa dejó granizo y más de 30 mm en apenas treinta minutos sobre la misma ciudad.

Las tormentas locales severas son recurrentes en Las Tunas entre mayo y septiembre, asociadas a la inestabilidad vespertina, las altas temperaturas y la humedad del mar Caribe.

En agosto de 2025, la provincia alcanzó un récord histórico de precipitaciones de 118,4 mm en 24 horas, superando el anterior registro de 111 mm establecido en 1998.

Un mes antes, en mayo de 2025, tormentas severas causaron daños a viviendas y a la red eléctrica en Puerto Padre, municipio de la misma provincia.

La infraestructura de drenaje urbano de Las Tunas es deficiente, lo que agrava el impacto de cada episodio lluvioso intenso sobre la población.

El evento ocurre además en el arranque de la temporada lluviosa oficial de Cuba, que comenzó el primero de mayo y que concentra el 80% de las precipitaciones anuales del país entre mayo y octubre.

La provincia arrastra una crisis hídrica estructural severa: en 2025, los embalses estuvieron al 33% de su capacidad, afectando a más de 90,000 personas, en el que fue el quinto año más seco de Cuba desde 1901.

Significativamente, el puente sobre el río El Salado, en el kilómetro 34 de la carretera Las Tunas-Bayamo, había sido declarado transitable apenas el lunes tras trabajos de reparación con 500 toneladas de asfalto, luego de los daños causados por el huracán Melissa en octubre de 2025, y ya enfrenta la presión de las nuevas crecidas.