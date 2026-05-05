Restablecen el paso por el puente sobre el río El Salado en Granma

El puente sobre el río El Salado, en el kilómetro 34 de la carretera Las Tunas–Bayamo, fue reabierto al tráfico vehicular al mediodía del lunes 4 de mayo, tras dos días de trabajos intensivos de reparación en la provincia de Granma, según informaron medios y autoridades de ese territorio.

El cierre del puente sobre el río Salado había sido decretado el pasado viernes por la Comisión Provincial de Seguridad Vial de Granma, luego de que el asfalto del aproche del estribo del viaducto —en el lado de Granma— se hundiera por el debilitamiento acumulado desde el paso del huracán Melissa.

Captura de Facebook/CNC TV Granma

El ciclón azotó el oriente de Cuba el 29 de octubre de 2025 como categoría 3, provocando una gran avenida del río Salado —afluente del río Cauto— que erosionó progresivamente la base del terraplén de aproximación hasta hacerlo ceder.

La estructura principal del puente no presentó daños graves; solo el terraplén de aproximación resultó afectado, según explicó a pie de obra la ingeniera Sandra Loureiro Rodríguez, directora general del Centro Nacional de Vialidad.

Las reparaciones fueron ejecutadas por la Brigada Constructora número seis del Contingente Braulio Coroneaux, de la Empresa de Construcción y Montaje de Granma (COINGEX), que inició los trabajos el domingo 3 de mayo a las 7:00 de la mañana y los extendió sin interrupción hasta las 2:00 de la madrugada.

Se extrajo la capa de asfalto y su base soportante en un espacio de dos metros de ancho y cuatro metros y medio de profundidad, para luego rellenar con rajón de voladura de la cantera El Cacao, en el municipio de Jiguaní, y grava de río de una cantera en Bayamo, detalló Raudi Almaguer Capote, director general de la ECM granmense.

«Trabajamos corrido desde que empezamos hasta las 2 de la madrugada, porque estamos conscientes de la importancia de este puente», dijo Osvani Fonseca Yero, operador de retropala, sin apearse de su equipo.

La primera secretaria del Partido Comunista en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, había estimado antes de iniciar los trabajos que la obra demoraría «alrededor de 48 horas de no existir inconvenientes como la rotura de algún equipo u otra situación», plazo que se cumplió.

Ortiz Barceló publicó en Facebook que «ha sido arduo el trabajo de los constructores y vialidad» y aprovechó para reconocerlos.

Captura de Facebook/Yudelkis Ortiz

La gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez informó que continúan las labores hasta la restitución del asfalto, lo cual no impide el tránsito ya restablecido.

El ingeniero Denis Arjona Báez, director del Centro Provincial de Vialidad en Granma, precisó que en los próximos días se verterá mezcla asfáltica para dejar la porción reparada totalmente terminada.

Durante el cierre, los conductores debieron usar la ruta alternativa Tunas–Holguín–Granma por la Carretera Central, lo que encareció el transporte y afectó a usuarios particulares y pequeñas empresas.

El puente tiene 50 metros de longitud, se eleva a 12 metros sobre el espejo de agua del río Salado y forma parte de la carretera de 73 km que une Las Tunas y Bayamo, inaugurada el 28 de enero de 1971, y que reduce en 76 km la distancia entre ambas ciudades respecto a la Carretera Central.

El huracán Melissa dejó varias carreteras intransitables en el oriente cubano, con puentes colapsados en Santiago de Cuba y tramos restringidos en Holguín y Guantánamo, en una recuperación vial que ha sido lenta y desigual en toda la región.