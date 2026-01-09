Arrestan a cubano por violenta agresión a su cuñado en Miami-Dade: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Vídeos relacionados:

Un hombre de origen cubano fue arrestado esta semana en el noroeste de Miami-Dade tras protagonizar una brutal agresión contra su cuñado, en un hecho que ha despertado alarma por la violencia desplegada y la secuencia de ataques que puso en riesgo la vida de la víctima.

El violento altercado se desató alrededor de las 5:00 p.m. del martes 8 de enero en las inmediaciones de la calle 46 del noroeste y la avenida 32, una zona residencial del condado de Miami-Dade.

De acuerdo con el informe policial, dos hombres -cuñados entre sí- comenzaron a discutir por causas que las autoridades aún no han revelado.

Durante la confrontación, el presunto agresor, de 48 años e identificado como Dayan Bruzón Díaz, extrajo un cuchillo y apuñaló al otro hombre en la parte superior del brazo izquierdo.

“La víctima fue transportada a un hospital local en condición estable”, confirmaron los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Sin embargo, los momentos posteriores al apuñalamiento mostraron un patrón de conducta violenta por parte del detenido.

Una huida desesperada y una persecución armada

Según el informe de arresto -citado por la prensa local- tras recibir la puñalada, la víctima intentó huir del lugar.

En su intento por repeler al atacante, recogió piedras del suelo y se las arrojó a Bruzón Díaz mientras corría, en un intento desesperado por poner distancia y protegerse.

Lejos de detenerse, el agresor redobló su ataque.

“Bruzon-Díaz agarró un bate amarillo del interior de su vehículo cercano y se lo arrojó a la víctima, pero falló”, señalaron las autoridades.

No conforme con ello, entró en su vehículo y trató de atropellar a su cuñado, una acción que, de haberse consumado, habría podido terminar en tragedia.

La secuencia de hechos muestra un nivel alarmante de violencia que va más allá de una disputa espontánea, y que obligó a una intervención inmediata por parte de las fuerzas del orden.

Detención y cargos: Agresión agravada y negligencia culpable

Cuando los agentes llegaron a la escena, Dayan Bruzón Díaz fue detenido sin que ofreciera resistencia.

Ficha policial del acusado (Fuente: Captura de Miami-Dade.gov)

En la mañana del miércoles fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanece bajo custodia mientras se define su situación legal.

Agresión agravada con un arma mortal, delito que en el estado de Florida puede acarrear hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares.

Asalto agravado con un arma mortal, considerado un delito grave de segundo grado con penas similares.

Negligencia culpable, otro cargo que, aunque de menor peso, agrava su perfil ante la justicia por el riesgo deliberado generado en la vía pública.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer el motivo de la pelea, así como para evaluar posibles antecedentes de violencia doméstica o conflictos familiares previos entre los involucrados.

Aunque la identidad de la víctima no ha sido divulgada por razones legales y de seguridad, se confirmó que permanece hospitalizada fuera de peligro. La Oficina del Sheriff continúa recabando testimonios y pruebas sobre lo ocurrido.