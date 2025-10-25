Una usuaria cubana de TikTok, Malena Fernández (@fdez_male), ha conmovido a cientos de personas al compartir un recuerdo muy especial: el momento en que volvió a abrazar a su madre después de mucho tiempo sin verse.

En el video, acompañado por la canción “Yo volveré” de El Uniko, se ve cómo Malena entra a una casa en Cuba y se acerca a su madre, quien al principio no la reconoce. El clip incluye un texto que explica la razón: “Mi mamá es débil visual, hasta que no hablé no me reconoció”.

Apenas la hija pronuncia unas palabras, la mujer rompe en una sonrisa llena de ternura y ambas se funden en un abrazo que transmite todo lo que las palabras no pueden decir. En la escena también aparece el padre de la joven, visiblemente emocionado, mientras ambos presencian ese instante tan especial en familia.

Aunque el video fue publicado recientemente, la propia Malena aclaró que se trata de un recuerdo, una manera de revivir aquel momento que vivió hace un par de años y que marcó profundamente su vida y la de los suyos.

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación de cariño y empatía. “Qué hermoso encuentro”, “La carita del señor lo dice todo” y “Qué gratificante es ese abrazo” fueron algunas de las frases más repetidas por los usuarios.

Historias como esta se han vuelto habituales entre los cubanos que viven fuera del país y recurren a las redes para compartir esos reencuentros que la distancia hace aún más emocionantes.