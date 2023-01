El Uniko sale en defensa de su pareja tras polémica en redes: "Haz lo que te dé la gana que yo te respaldo"

El reguetonero cubano Luis Alberto Almanza, mejor conocido como El Uniko, salió en defensa de su pareja, la bailarina exótica Elisa La Titi, por los ataques recientes que ha recibido en redes sociales.

La joven, que lleva ocho años de relación con el cantante, hizo declaraciones en las últimas semanas sobre los clubes de baile, que generaron mucha polémica y le valieron críticas en redes.

"No existe manera ni forma en la que puedan hacerme sentir avergonzado de ti o de lo que hemos construido. Has estado conmigo en los peores momentos, has peleado mis batallas y aunque también has tenido la opción de marcharte, siempre escoges permanecer a mi lado, cómo no voy a amarte y adorarte si eres una madre y una esposa inigualable. Haz lo que te dé la gana que yo te respaldo. ¡Te amo cojone!", escribió El Uniko junto a una foto muy sensual de Elisa.

Las palabras de El Uniko fueron celebradas por colegas del género como Osmani García, Yulién Oviedo, Baby Lores y El Gladiador, y muchos de sus seguidores.

Con frecuencia, El Uniko comparte fotos y videos de su esposa y le dedica románticos mensajes en las redes sociales. En más de una ocasión, la ha llamado su "guerrera", por estar junto a él codo a codo en todas las dificultades.

El pasado febrero El Uniko y La Titi dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lincoln Asallam. En 2020, la pareja tuvo a su primer hijo, Benjamín Nelly.

Por su parte, Elisa tiene un hijo fruto de una relación anterior, a quien no tiene junto a ella.

"¿Qué sabes si soy feliz? ¿Cómo voy a ser feliz si me falta un hijo que ha crecido lejos de mí? Me queda seguir adelante y seguir creciendo y tú criticando", dijo la joven recientemente en sus redes.

En el primer video que se hizo viral, La Titi cargó contra los hombres que van a los clubes de baile, conocidos como gogós, y nunca dejan propina. En el segundo video, su crítica fue a las cubanas recién llegadas que están entrando a trabajar a estos clubes y cobran los bailes privados por debajo del valor establecido entre las bailarinas del medio, lo cual, en su opinión, desvaloriza el trabajo de las demás.

