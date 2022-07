El Úniko estrena romántica canción dedicada a su esposa: "Para la mujer más bella del mundo, mi guerrera"

El reguetonero cubano El Úniko estrenó en las plataformas digitales una romántica canción dedicada a su esposa Elsita.

“Titi”, así se titula el tema musical que hace alusión al nombre que utiliza para llamar cariñosamente a su pareja.

A través de su cuenta en Instagram, el cantante compartió un emotivo mensaje para su “media naranja” a propósito del estreno.

“Esta canción es dedicada para la mujer más bella del mundo, para mi guerrera, la que ha estado conmigo en mis peores momentos y ha luchado a mi lado mis más grandes batallas”, escribió el reguetonero. “No solo eres la madre de mis hijos, también eres mi amiga, mi compañera, el amor de mi vida… Mi Titi”.

“Si amarte fuera un delito, cumplir sentencia yo no evito / Los que me juzgan no saben cuánto te necesito / Lo que siento es tan bonito / Cuando estoy contigo me derrito / Nadie nos puede separar / Lo nuestro estaba escrito”, dice la letra de la canción.

“Ese es el tema de la Titi!!! Ese está duro. A mí me encantó bro!!”; “Verdad que eres el único, letras muy bien cuidadas sin caer en lo prosaico”; “Demasiada unicología”; “Qué lindo eso”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en YouTube.

El videoclip, de la autoría de Roly Films, muestra imágenes de El Úniko en un concierto y algunos fragmentos de la letra de “Titi”.

El pasado febrero El Úniko y La Titi dieron la bienvenida a su segundo hijo, Lincoln Asallam.

El pequeño se sumó a la familia que conforman ambos junto al mayor de sus hijos, Benjamín Nelly, que nació en 2020.

En más de una ocasión, la pareja ha mostrado su complicidad y amor a través de las redes sociales, por lo que este tema es una muestra más del cariño entre ambos.

