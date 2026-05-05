Vuelve a Cuba después de una década y queda en shock: «El mayor impacto fue cuando llegué a Varadero»

Una cubana regresó a la isla tras una década y compartió en TikTok su impacto al reencontrarse con un país que ya no reconoce: calles desoladas, una ciudad gris y un Varadero que nada tiene que ver con el lugar que guardaba en su memoria.

Yaniris Díaz, conocida en TikTok como @yani_renaciendo, publicó un video de poco más de un minuto en el que documenta su regreso a Cuba. El viaje fue de última hora para sorprender a su familia y celebrar el cumpleaños de una tía, aunque la sorpresa no pudo concretarse porque la descubrieron antes de llegar.

Por falta de pasajes disponibles hacia Varadero, tuvo que volar por La Habana, lo que le permitió mostrarle la capital a su hijo. Las imágenes que grabó en la ciudad hablan por sí solas. «Verdaderamente la ciudad estaba muy desolada y gris», cuenta en el video.

Pero el golpe más duro llegó al pisar Varadero. «Sin duda el impacto mayor fue cuando llegué a Varadero», dice Yaniris, quien no regresaba a Cuba desde que emigró hace diez años. «Por Dios, me encontré con un lugar completamente distinto, muy lejano de toda la alegría e ilusión que representaba para mí visitarlo cada vacaciones».

Su reflexión final es contundente: «Si así está Varadero y La Habana, ¿cómo estarán las otras provincias? Mi país, una decadencia total».

El testimonio de Yaniris no es un caso aislado. Otros cubanos que regresan tras años fuera han documentado experiencias similares, marcadas por el contraste entre los recuerdos y una realidad que se deteriora sin pausa. Una cubana que paseó por las calles de Varadero en junio de 2025 ya mostraba ese mismo contraste, y en agosto de ese año otra creadora de contenido documentó Varadero vacío en pleno verano, afirmando que «el turismo está cada día más bajo».

Los datos respaldan lo que muestran estos videos. El turismo en Cuba se hundió en 2025 hasta los 1,81 millones de visitantes internacionales, la cifra más baja en dos décadas, un 62% por debajo del récord de 4,7 millones registrado en 2018. La ocupación hotelera en el primer trimestre de ese año fue de apenas 24,1%, con más del 75% de la infraestructura ociosa. Los hoteles en Cuba han bajado precios y hasta los regalan sin lograr revertir la caída.

El deterioro no se limita al turismo. La economía cubana contrajo un 5% en 2025 y se proyecta una caída de hasta 7,2% en 2026, acumulando un desplome del 23% desde 2019. Los apagones de entre 18 y 25 horas diarias son cotidianos, y la escasez de alimentos, medicamentos y combustible es generalizada. Una familia cubana reveló recientemente el impacto de la crisis en la vida diaria de quienes permanecen en la isla.

A pesar del impacto, Yaniris cierra su video con un tono esperanzador. «Acá vengo a concentrarme en la alegría que podemos regalarle a mi familia en estos días, en las energías y vibras bonitas que recargan mi alma cada vez que estoy con ellos», dice, y promete seguir mostrando su visita en próximos videos.