Más de 1,000 perros beagles buscan hogar en el sur de Florida tras ser liberados de un laboratorio: Así fue el rescate

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Más de 1,000 beagles criados durante décadas para experimentación científica llegaron al sur de Florida en busca de un hogar tras un acuerdo que puso fin a años de controversia en torno a Ridglan Farms, una instalación en Blue Mounds, Wisconsin, que operó durante más de 60 años como criadero de perros para laboratorios.

Los primeros animales llegaron en autobús durante el fin de semana a las instalaciones de Big Dog Ranch Rescue en Loxahatchee, condado de Palm Beach.

La organización, junto al Center for a Humane Economy, negoció un acuerdo confidencial para comprar los 1,500 perros a Ridglan Farms por un precio no revelado.

Los perros reaccionaron de inmediato a la libertad

«Al cabo de una hora más o menos empezaron a acercarse a nosotros, buscando atención. Algunos se subieron al regazo de la gente. Todos y cada uno son increíblemente cariñosos», dijo Lauree Simmons, presidenta y fundadora de Big Dog Ranch Rescue.

«Estoy segura de que saben que están a salvo», añadió.

Los primeros 300 perros salieron de Ridglan el pasado viernes, y está previsto retirar más a lo largo de esta semana.

Evan Nader, vicepresidente de Desarrollo de Big Dog Ranch Rescue, describió la operación como histórica.

«Somos el mayor refugio sin jaulas y sin sacrificio de América. Pero creo que esta misión de rescate es probablemente una de las más especiales, una de las más grandes en la historia de Estados Unidos», dijo Nader.

Un proceso largo antes de la adopción

La organización ha recibido más de 700 solicitudes de adopción, pero los perros no estarán disponibles de inmediato: el plazo estimado es de dos a tres semanas.

Mientras tanto, los animales están siendo vacunados, microchipeados y esterilizados en un área de preparación en Wisconsin antes de ser trasladados a refugios en todo el país.

Simmons advirtió que muchos de los beagles nunca han vivido en un entorno doméstico. «Estos perros tienen que aprender a pasear con correa. Deben aprender a vivir en un entorno doméstico y haber sido esterilizados», explicó.

Big Dog Ranch Rescue trabaja con aliados en todo el país para encontrar hogares para 1,000 de los perros, mientras que el Center for a Humane Economy se hará cargo del resto.

Años de protestas y un acuerdo legal

El rescate es el desenlace de años de presión sobre Ridglan Farms. En octubre de 2025, la empresa acordó renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio de 2026 para evitar ser procesada por cargos graves de maltrato animal.

Un fiscal especial determinó que la instalación realizaba procedimientos oculares que infringían las normas veterinarias del estado, aunque la empresa ha negado haber maltratado a los animales.

En marzo de 2026, activistas irrumpieron en las instalaciones y se llevaron 30 perros, lo que resultó en 63 personas remitidas al fiscal de distrito.

El 18 de abril, unos 1,000 activistas intentaron ingresar masivamente; la policía respondió con gas lacrimógeno, balas de goma y spray de pimienta, detuvo a 29 personas y cinco enfrentan cargos graves por allanamiento.

Simmons aclaró que su organización no estuvo vinculada a las protestas, aunque reconoció su impacto.

«Lo que hicieron fue difundir el mensaje. Lo que hicimos, quisimos hacerlo de forma legal y de la mejor manera posible, con el fin de garantizar el mejor futuro para estos perros», afirmó.

Por qué los beagles son los más usados en laboratorios

Los beagles son la raza canina más utilizada en experimentación animal en Estados Unidos, principalmente por su tamaño manejable y su temperamento dócil.

«Los beagles son muy confiados, dóciles, tranquilos y perdonadores, por eso son los más elegidos para la experimentación. ¿Y entonces vamos a tomar una de las razas más dulces, bondadosas y confiadas para maltratarlas? Esto está mal. Esto debe terminar», afirmó Simmons.

Este caso recuerda al rescate de unas 4,000 beagles en Virginia en 2022, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Envigo RMS LLC por maltrato animal y un juez ordenó la liberación de los animales, en lo que hasta ahora era considerado el mayor rescate de animales de laboratorio en la historia del país.