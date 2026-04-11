Celebran a perro de la Patrulla Fronteriza que detectó una libra de fentanilo en Jacksonville

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Braf, un perro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, fue reconocido el viernes como el K-9 del trimestre de su sector, tras detectar una libra de fentanilo en un paquete sospechoso en Jacksonville, Florida.

El hecho fue anunciado por Samuel B. Briggs II, Jefe de Patrulla en funciones del Sector Miami, a través de su cuenta oficial en X, con la imagen del can frente a las banderas de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza, junto con fotografías del decomiso.

"¡Felicitaciones al K-9 del Trimestre del Sector Miami: Braf!", escribió en su publicación.

"Braf y su agente manejador respondieron al llamado de asistencia de un socio ante un paquete sospechoso. Braf confirmó que algo no olía bien cuando identificó una libra de fentanilo. ¡La nariz lo sabe! Excelente trabajo, Braf", agregó.

El término K-9 o K9 hace referencia a las unidades caninas entrenadas para trabajar con la Policía o fuerzas de seguridad para labores de búsqueda, rescate y detección de drogas o explosivos.

El operativo tuvo lugar en Jacksonville, en el condado de Duval, cuando una agencia socia reportó un paquete de características sospechosas y solicitó apoyo. Braf, un Pastor Belga Malinois, identificó la presencia de la droga mediante su olfato, lo que permitió confirmar el contenido del paquete.

Las imágenes del decomiso publicadas junto al anuncio muestran bolsas y empaques dispersos, paquetes blancos sellados y un dispositivo de identificación de drogas cuya pantalla muestra la palabra "Fentanyl".

Una libra (unos 453 gramos) de fentanilo puro contiene suficiente sustancia para causar miles de sobredosis letales, dado que este opioide sintético es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

La detección de fentanilo representa un desafío particular para las autoridades porque la droga puede ocultarse en pequeñas cantidades dentro de paquetes aparentemente inocuos.

Los perros K9 como Braf son capaces de identificar concentraciones menores a dos partes por millón a través de barreras físicas como paquetes y vehículos, con una precisión de entre 90 % y 95 % en condiciones de campo.

El Pastor Belga Malinois es la raza más utilizada por agencias de seguridad estadounidenses por su combinación de agilidad, resistencia y capacidad olfativa, estimada en unas cincuenta veces más sensible que la del ser humano.

Estos animales son entrenados durante entre 12 y 18 meses para detectar múltiples sustancias controladas y pueden trabajar de seis a ocho horas diarias de forma efectiva.

El Sector Miami de la Patrulla Fronteriza cubre más de 1,200 millas de costa en Florida y Georgia, con operaciones enfocadas en la detección de contrabando de drogas transportado por vía marítima desde el Caribe y Centroamérica. Bajo el liderazgo de Briggs, el sector ha intensificado la colaboración con agencias estatales como la Policía de Carreteras de Florida.

El reconocimiento "K-9 del Trimestre" es una distinción interna del Sector Miami que destaca el trabajo sobresaliente de los equipos caninos durante un período determinado, y busca visibilizar ante el público la labor de estas unidades especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas.

En 2025, la administración Trump reportó la incautación de 1,500 kilogramos de fentanilo en los primeros 200 días, un 25 % más que el período anterior, y una reducción general del tráfico de esta droga a más de la mitad respecto a 2024 desde mayo de ese año.