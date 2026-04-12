Humor: El perrito Lucas se vuelve famoso en CiberCuba y no cabe en sí de la gloria

Su perro la hace viral en CiberCuba… y ella lo presume

El perrito Lucas, protagonista de los videos humorísticos de la cubana Ana Menéndez, ya se cree una celebridad: desde que salió en CiberCuba, no ha parado de presumir ante todo el perrerismo de Cuba.

El pasado jueves, Ana publicó un nuevo reel en Instagram reaccionando con humor a la fama repentina de su perro tras la cobertura del video viral de TikTok en el que usaba a Lucas como metáfora del emigrante cubano al que trataban mal en la isla pero al que ahora le piden 100 dólares.

"Mira ahora ha creído, salió en CiberCuba, ahora sabe que era una pila de cosas", dice Ana entre risas en el video.

Según narra, Lucas tomó la publicación con una seriedad que no venía al caso: "Le ha mandado la publicación esa a medios perros en Cuba, a medio perrerismo en Cuba, y él le mandó esa publicación como si eso fuera un orgullo, ¿tú me entiendes?"

La respuesta que recibió de sus contactos en la isla no fue exactamente un elogio: lo califican de "tremendo punto" porque, pese a todo, sigue mandándole los 100 dólares a la "perra" que lo tiene engañado.

"Que la perra esa lo cogió para eso y él mandándole los 100 dólares, y él orgulló eso mi amor, porque como él es creído", explica Ana, sin poder contener la risa.

El video incluye además un momento de complicidad directa con este medio: Ana aprovecha para agradecer la cobertura, pero con un reproche cómico incluido.

"Te quiero agradecer, mi amor, porque la otra vez que me sacaste me tiraste una foto que me mataste. Me mataste que a partir de ahí más nunca ningún hombre me escribió al privado. Más nunca", dice dirigiéndose a CiberCuba.

Añade que "todos los que me habían escrito cuando vio la publicación borraron los mensajes", pero que esta vez la cosa fue diferente: "Tiraste una foto porque como salí con el negro salí mucho mejor".

En cuanto a Lucas, sus emociones son encontradas: "Él a veces llora porque le da pena lo que es eso, pero a veces está contento también por haber salido en CiberCuba".

El video original de TikTok, que conectó masivamente con la diáspora cubana por retratar la doble moral de quienes ignoraban al emigrante en la isla y ahora lo buscan por necesidad, acumuló más de 889,000 vistas, 93,400 likes y 19,800 compartidos.

El humor de Ana Menéndez se inscribe en una tendencia consolidada entre los cubanos en el exterior, donde la sátira sobre remesas y doble moral es uno de los géneros más populares en redes sociales, y Lucas —engreído, enamorado y con el bolsillo vacío— se ha convertido en su personaje más querido.