PlayStation obligada a pagar casi 8 millones tras perder demanda colectiva: ¿Qué usuarios pueden reclamar dinero?

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Sony Interactive Entertainment ha llegado a un acuerdo preliminar de 7.85 millones de dólares para resolver una demanda colectiva antimonopolio en Estados Unidos, que acusa a la compañía de haber inflado artificialmente los precios de los juegos digitales en la PlayStation Store.

El caso fue presentado en 2021 ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California.

La demanda alegó que Sony «eliminó ilegalmente la competencia y monopolizó el mercado» de los juegos digitales, lo que habría provocado que los compradores pagaran precios inflados en violación de las leyes antimonopolio.

Sony niega las acusaciones y el tribunal no ha determinado que la compañía haya incurrido en conducta indebida.

El origen del conflicto

El núcleo de la acusación gira en torno a una decisión de Sony del 1 de abril de 2019: la compañía dejó de permitir que minoristas externos como Amazon, Best Buy, GameStop, Target y Walmart vendieran cupones específicos de juegos para PlayStation, una práctica que había existido desde 2006.

Al eliminar esa opción, Sony habría forzado a todos los compradores de juegos digitales a adquirirlos exclusivamente a través de la PlayStation Store, donde la compañía controla los precios sin competencia real.

El período cubierto por el acuerdo abarca compras realizadas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

Un acuerdo que llegó tras un primer rechazo

En julio de 2025, una jueza rechazó una versión anterior del pacto porque Sony proponía compensar a los usuarios con créditos para la propia PlayStation Store, lo que fue calificado como un «acuerdo de cupones» inaceptable bajo la ley federal.

Con aproximadamente 4.4 millones de usuarios elegibles, cada persona habría recibido apenas 1,77 dólares con aquel trato inicial.

Tras ese rechazo, las partes renegociaron los términos y el nuevo acuerdo recibió aprobación preliminar en 2026.

La audiencia de aprobación final está programada para el 15 de octubre de 2026.

¿Quiénes califican para recibir el reembolso?

Para ser elegible, un usuario debe haber comprado a través de la PlayStation Store un juego digital para el que existía un cupón específico disponible en minoristas antes del 1 de abril de 2019, y haber experimentado un aumento de precio de al menos 0,50 dólares tras el descuento.

La lista de juegos elegibles supera los 100 títulos, entre ellos entregas de God of War, The Last of Us, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Demon's Souls, Mass Effect Trilogy, NBA 2K y Call of Duty Classic.

El monto de compensación por usuario depende del número de juegos elegibles comprados y del total de reclamaciones presentadas.

Según las fuentes del caso, «el reparto puede ir desde unos pocos dólares hasta cifras de tres dígitos en los casos más jugosos».

¿Qué deben hacer los usuarios?

Los usuarios con cuentas de PlayStation Network activas recibirán los créditos automáticamente en su cartera digital.

Quienes tengan cuentas desactivadas deben contactar al administrador del acuerdo antes del 27 de agosto de 2026.

El plazo para excluirse u objetar el acuerdo es el 2 de julio de 2026.

El sitio oficial es PSNDigitalGamesSettlement.com.

Un precedente que va más allá del dinero

El impacto real de este caso supera con creces los 7.85 millones de dólares.

Es la primera vez que una de las grandes compañías del sector de los videojuegos acepta un acuerdo económico relacionado con su política de tienda digital cerrada, en un debate que recuerda al litigio de Epic Games contra Apple por el control de la App Store.

Sony enfrenta además demandas similares en el Reino Unido, por aproximadamente 7,900 millones de dólares, y en los Países Bajos, donde organizaciones de defensa del consumidor acusan a la compañía de mantener «precios artificialmente altos» en la PlayStation Store.

El precedente del acuerdo estadounidense podría influir directamente en la estrategia legal de Sony en esas jurisdicciones.