Trump lanza dura advertencia a Irán: «No permitiremos que tenga armas nucleares»

El presidente Donald Trump lanzó este miércoles una advertencia contundente sobre el programa nuclear iraní, asegurando que Estados Unidos «no va a dejar que Irán tenga un arma nuclear» mientras el bloqueo naval estadounidense contra puertos iraníes permanece activo y las negociaciones entre ambas partes siguen en un punto crítico.

«No vamos a dejar que eso suceda. Y no lo dejaremos suceder. Estamos tratando con personas que quieren hacer un trato, y veremos si pueden llegar a uno que nos satisfaga», declaró Trump, quien también describió el bloqueo naval como «una pared de acero» y afirmó que los iraníes «no están recibiendo nada, de ninguna manera, así que están fuera de negocio».

Las declaraciones se producen el mismo día en que Trump anunció una pausa temporal del Proyecto Libertad, la operación de escolta de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz lanzada apenas días antes, citando «avances significativos» en las negociaciones mediadas por Pakistán.

El conflicto se remonta al 28 de febrero de 2026, cuando EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica, que destruyó las principales instalaciones nucleares iraníes en Natanz, Isfahán y Fordow, y resultó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Como represalia, Irán cerró el Estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial—, dejando varados cerca de 2,000 buques y disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

El precio de la gasolina en EE.UU. se disparó un 50% tras el inicio del conflicto, según datos publicados este miércoles.

Tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad a mediados de abril, Trump ordenó el bloqueo naval total contra puertos iraníes el 13 de abril de 2026, una medida que ha resultado efectiva: el Mando Central reportó que 19 buques iraníes dieron media vuelta sin lograr evadir las fuerzas estadounidenses.

El 1 de mayo, Irán envió a EE.UU. un plan de paz de 14 puntos en tres fases, vía Pakistán, que incluye una pausa de entre cinco y 15 años en el enriquecimiento de uranio y compensaciones de guerra por 270,000 millones de dólares.

Sin embargo, las posiciones siguen alejadas: Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años, mientras Teherán solo ofrece una pausa limitada.

Trump dejó clara su postura sobre el margen de maniobra iraní: «Veremos si están de acuerdo. Y si no lo están, acabarán estándolo poco después. Así son las cosas».

El secretario de Estado Marco Rubio declaró también este miércoles que las operaciones de combate en Irán habían concluido, aunque el bloqueo naval sigue en vigor y la amenaza de una nueva escalada militar permanece latente si las negociaciones no prosperan.