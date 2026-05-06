¿Armas de Irán escondidas en Cuba? Analista revela inquietante teoría que involucra a Venezuela

El analista cubano Rubén Cortés, residente en México, lanzó recientemente una hipótesis que ha generado debate en redes sociales.

En su criterio, el gobierno de Irán podría haber introducido armamento en Cuba a través de Venezuela, y esa incertidumbre estratégica explicaría por qué Estados Unidos no ha ejecutado una intervención militar en la isla.

La teoría fue planteada durante una entrevista para CiberCuba, en el contexto de la escalada de tensión entre Washington y La Habana.

«¿Qué hizo Irán en Cuba? No sabemos qué metió Irán en Cuba a través de Venezuela. No sabemos. No sabemos qué hay realmente en Cuba», afirmó Cortés, reconociendo el carácter especulativo de su planteamiento sobre el tipo de armamento que guarda el régimen cubano.

El analista fue directo al señalar las posibles implicaciones: «A lo mejor Estados Unidos no ha invadido Cuba por eso, porque a lo mejor el cuento no es tan fácil. A lo mejor hay armas. O sea, no sabemos».

Para respaldar su teoría, Cortés invocó un precedente histórico concreto: el caso del buque norcoreano Chong Chon Gang, interceptado en Panamá en julio de 2013 con armas cubanas ocultas bajo 220,000 sacos de azúcar.

Ese buque llevaba dos cazas MiG-21, baterías antiaéreas y cohetes desmontados. El Comité de Sanciones de la ONU confirmó que el cargamento violaba resoluciones internacionales.

El segundo precedente que invocó Cortés fue la Crisis de los Misiles de 1962. «Se pensaba lo mismo durante la crisis de octubre y había misiles en San Cristóbal en la esquina de mi casa», recordó.

Argumentó que «la política real va por un lado y la política de la calle va por otro», criticando la ligereza con que en redes sociales se opina sobre las capacidades militares cubanas.

Hay un tercer elemento que Cortés no mencionó pero es importante añadir al análisis. En 2023, Miguel Díaz-Canel recibió en La Habana al entonces presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi durante su gira por América Latina.

Ambos destacaron el buen estado de las relaciones diplomáticas entre Cuba e Irán, basadas en la cooperación y el respeto mutuo. También expresaron su intención de ampliar los vínculos económicos y comerciales, especialmente en energía, alimentación, salud y biotecnología.

Durante el encuentro, coincidieron en rechazar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra ambos países y defendieron fortalecer la colaboración bilateral en sectores estratégicos.

Percepción de los cubanos sobre el posible ataque de Estados Unidos a Cuba

«Las redes sociales tienen la particularidad de que todos tenemos una opinión y todo lo que nos viene a la cabeza lo ponemos enseguida en el teléfono. Eso está muy bien, por ser libertad de expresión, pero a veces son criterios que no tienen fuerza», dijo Cortés.

El analista cuestionó a quienes se creen el cuento de las imágenes del desfile del Primero de Mayo en Cuba, donde aparecieron carretas de bueyes tirando cañones.

«Eso es parte de un show, ¿eh? Es parte de un show para mostrar un pueblo aguerrido», advirtió, señalando que esa imagen pública no refleja necesariamente la capacidad real de las fuerzas armadas de Cuba en el terreno.

El telón de fondo de estas declaraciones es la escalada de tensión entre Washington y La Habana.

Las advertencias de Cortés llegan tras las declaraciones del presidente Trump anunciando la posibilidad de que, tras terminar la guerra con Irán, coloque el portaaviones USS Abraham Lincoln «a un par de cientos de yardas de la costa» cubana.

Trump firmó el primero de mayo una orden ejecutiva ampliando sanciones contra Cuba, y días después afirmó que «estaremos tomando Cuba casi inmediatamente».

Por su parte, Díaz-Canel advirtió sobre una «inminente agresión militar» de Estados Unidos e invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo».

Venezuela, Irán y Cuba: La tríada que obsesiona a Trump

La alianza entre Irán, Venezuela y Cuba tiene antecedentes documentados. Analista aseguran que Irán transfirió a Venezuela tecnología de drones, misiles antibuque y equipos de guerra electrónica. El régimen chavista actuó históricamente como un canal logístico en Centroamérica y el Caribe.

Sin embargo, no existe confirmación pública de transferencias militares directas de Irán a Cuba, lo que es precisamente el núcleo de la especulación de Cortés.

Cerró su análisis con una frase que resume la situación actual del régimen y devela la estrategia geopolítica estadounidense para debilitar esa tríada. «Cuba está tratando de resistir en un entorno nuevo. Es un entorno que el régimen no conoce. Y ahora nadie lo está ayudando».