Precio de la gasolina en EE.UU. se dispara 50% tras guerra con Irán

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El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos alcanzó $4.48 por galón este martes, tras subir 31 centavos en una sola semana, lo que representa un incremento del 50% desde el inicio de la guerra con Irán, según datos de la organización AAA.

La causa principal del encarecimiento es el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo del Golfo Pérsico por el que transita normalmente entre el 20% y el 25% del petróleo mundial, lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como la mayor disrupción de suministro en la historia de los mercados petroleros.

El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», ataques conjuntos de EE.UU. e Israel que destruyeron el 90% del arsenal de misiles iraní. Irán respondió cerrando el Estrecho el 4 de marzo, colapsando el tráfico naval en un 97% y dejando varados cerca de 2,000 buques.

El crudo llegó a tocar $112 por barril a principios de abril, frente a los $67-$70 que costaba antes del conflicto, y el precio de la gasolina ha escalado sin pausa desde el inicio de la guerra.

A mediados de abril, un alto al fuego inicial mediado por Pakistán generó cierto optimismo y los precios cayeron durante casi dos semanas consecutivas.

«Tras el anuncio del alto al fuego inicial, hubo optimismo de que podría ser el principio del fin del conflicto. Los precios del crudo bajaron en consecuencia, los precios al contado de la gasolina siguieron, y los minoristas también bajaron sus precios», explicó Rob Smith, director de combustible minorista global de S&P Global Energy.

Sin embargo, la guerra continuó y los precios retomaron su marcha alcista. Desde el alto al fuego del 8 de abril, Irán ha disparado contra buques comerciales en nueve ocasiones y ha capturado dos portacontenedores.

Un factor adicional que impulsó aún más los precios al alza fue la decisión de la administración Trump en abril de bloquear los puertos iraníes para cortar las exportaciones de petróleo de Irán.

«Irán había estado moviendo una cantidad inusualmente alta de petróleo a los mercados globales, lo que ayudaba a moderar los precios. La administración Trump decidió castigar a Irán bloqueando sus exportaciones, lo que por supuesto presiona a Irán, pero también presiona los precios globales del petróleo y los empuja al alza. Eso fue probablemente un factor importante», señaló Jim Krane, investigador de energía del Baker Institute de la Universidad Rice.

Los precios varían considerablemente por estado: California lidera con $6.10 por galón, seguida de Washington con $5.67 y Oregón con $5.30, mientras que Texas ($3.92) y Georgia ($3.85) registran los valores más bajos.

El petróleo crudo representa el 51% del costo de un galón de gasolina en EE.UU., según la Administración de Información Energética, lo que explica la estrecha correlación entre ambos precios. Los impuestos federales y estatales aportan el 17%, la refinación el 14% y la distribución y el mercadeo el 17% restante.

El 3 de mayo, Trump anunció el «Proyecto Libertad» para escoltar buques varados en el Estrecho, pero pausó la operación este miércoles generando nueva incertidumbre en los mercados.

Los analistas advierten que los precios de la gasolina seguirán subiendo mientras el Estrecho permanezca bloqueado, y que incluso una paz duradera no bastaría para una recuperación inmediata.

«Incluso si hubiera una resolución verdadera y duradera del conflicto, y ambas partes se comprometieran a mantener Ormuz abierto, aún tomaría meses volver a lo que era antes de la guerra, si no más tiempo. Seguirá existiendo en la industria una prima de riesgo asociada a transitar por esa región. Pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda ser convencido de lo contrario», advirtió Smith.