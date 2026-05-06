Trump presume control total sobre Irán: «El bloqueo es como un muro de acero»

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que el bloqueo naval estadounidense contra Irán es «increíble» y lo comparó con «un muro de acero», asegurando que los iraníes no pueden hacer pasar nada «de ninguna manera» y que están «fuera de negocio», en declaraciones difundidas por la cuenta oficial Rapid Response 47.

«Tenemos la situación muy bajo control. El bloqueo es increíble... es como un muro de acero. Nadie pasa», dijo Trump, destacando el papel de la Marina de Guerra estadounidense. «En particular, los iraníes no están logrando pasar nada de ninguna manera, así que están fuera de negocio».

El mandatario también lanzó una advertencia directa a Teherán: «Si no llegan a un acuerdo, acabarán acordando poco después. Así son las cosas».

Estas declaraciones se producen el mismo día en que Trump anunció la pausa temporal del Proyecto Libertad, la operación naval para escoltar buques mercantes por el Estrecho de Ormuz, a petición de Pakistán y otros países mediadores. Sin embargo, aclaró que esa pausa no afecta al bloqueo naval a puertos iraníes, que permanece en plena vigencia.

El bloqueo fue ordenado el 13 de abril, tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad, e involucra a más de 10,000 militares y una docena de buques del Comando Central. Solo días antes, el 3 y 4 de mayo, Trump había activado el Proyecto Libertad con 15,000 militares y más de 100 aeronaves para escoltar el tráfico comercial por la zona.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra instalaciones nucleares iraníes, eliminando al líder supremo Alí Jamenei y a 49 altos mandos del régimen. Irán respondió el 4 de marzo cerrando el Estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo y gas mundial— con minas, drones y misiles, varado aproximadamente 1,550 buques y disparando el precio del crudo Brent de 67 a más de 126 dólares por barril.

En paralelo a la presión militar, las negociaciones siguen estancadas. Irán presentó un plan de paz de 14 puntos a través de mediadores paquistaníes entre el 1 y el 3 de mayo, que propone en su tercera fase una pausa de 15 años en el enriquecimiento de uranio. EE.UU. rechaza ese enfoque porque su propio plan exige «cero enriquecimiento» y una moratoria de 20 años.

También este miércoles, Trump publicó en redes sociales: «Irán no puede ponerse de acuerdo... Será mejor que espabilen pronto», acompañado de una imagen con el lema «Se acabó el señor buenas personas». El tono coincide con el de un funcionario estadounidense anónimo que resumió la posición de Washington: «O vemos los contornos reales de un acuerdo alcanzable pronto, o va a bombardearlos sin piedad».

El impacto económico del conflicto también se siente dentro de EE.UU.: el precio de la gasolina se ha disparado un 50% desde el inicio de la guerra con Irán, según reportes de este miércoles.