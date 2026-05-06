"Solo viajo por Cuba porque tengo dólares", admite académico estadounidense defensor del régimen de La Habana

Danny Shaw sobre la gasolina en Cuba: “Solo puedo viajar porque tengo dólares”

Danny Shaw, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y defensor habitual del régimen cubano, publicó este miércoles un video en X desde Cuba en el que, sin proponérselo, dejó al descubierto una de las contradicciones más reveladoras del discurso pro-régimen: admitió abiertamente que solo puede moverse por la isla porque tiene dólares.

En su publicación, Shaw describió las condiciones de transporte mientras viajaba en un camión de carga entre Las Tunas y Bayamo, esperando horas en la carretera como parte del «transporte típico» en Cuba.

«La mayoría de los cubanos tienen nula o escasa movilidad. Yo solo puedo viajar por Cuba porque tengo dólares», escribió el académico.

Shaw también señaló que un litro de gasolina en Cuba cuesta hoy 6,000 pesos, equivalente a 12 dólares estadounidenses, y que esa cifra representa tres salarios mensuales para muchos cubanos.

El dato es consistente con la crisis de combustible que atraviesa la isla: el precio del litro en el mercado negro escaló de entre 700 y 1,500 pesos en enero de 2026 hasta los 6,000 pesos actuales, mientras que el salario medio mensual en Cuba en 2025 fue de apenas 6,930 pesos, unos 13 a 15 dólares al tipo de cambio informal.

La confesión involuntaria de Shaw expone la brecha entre los visitantes extranjeros con divisas y la población cubana atrapada por la crisis.

En Santiago de Cuba, por ejemplo, se reportaron colas de 15 a 24 horas para obtener un máximo de 20 litros de gasolina en gasolineras estatales.

La crisis energética tiene raíces estructurales que Shaw omite en su análisis.

El suministro de petróleo venezolano —principal fuente de combustible de la isla— se interrumpió en diciembre de 2025, y México (Pemex) suspendió sus envíos el 9 de enero de 2026, agravando un desabastecimiento que el régimen no ha podido resolver.

En lugar de señalar la responsabilidad del gobierno cubano, Shaw atribuyó la crisis de movilidad a la «guerra de la administración Trump contra Cuba», eludiendo décadas de mala gestión económica y dependencia energética.

En enero de 2026 defendió en X las elecciones cubanas como «democracia participativa genuina» y calificó las protestas del 11J de 2021 como «agitación financiada por USAID».

De igual forma, en abril de 2026 firmó una carta con 150 académicos exigiendo el fin del embargo, publicada en el diario oficial cubano Granma.

La ironía de su publicación no pasó desapercibida: un defensor del régimen que recorre la isla en camiones de carga gracias a sus dólares estadounidenses, mientras describe con sus propias palabras la parálisis que sufren los cubanos de a pie.

Como señaló en su video: «Cruzar el país definitivamente no ha sido fácil».

El coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, describió en abril de 2026 que la crisis energética tiene «impacto sistémico y cada vez mayor» en el transporte y las telecomunicaciones de la isla, una realidad que Shaw documentó sin querer con su propia cámara.