Policía recibe combustible sin restricciones en Santiago de Cuba mientras la población sufre escasez

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En el servicentro conocido como "La Cubana", ubicado en las cercanías de la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba, hay combustible disponible este viernes, pero solo para quienes visten uniforme: vehículos policiales y de entidades estatales se abastecen sin restricciones mientras la población común lleva días haciendo colas sin éxito.
La denuncia, recibida bajo condición de anonimato por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, va acompañada en Facebook de imágenes que muestran unas siete patrullas blancas surtiendo combustible en el lugar sin aparente restricción.
"Para eso sí hay combustible, esto es reprimir al pueblo", expresó la fuente anónima que envió la información, una frase que resume el hartazgo de quienes llevan días esperando en colas interminables bajo el sol santiaguero.
Mayeta recordó que mientras eso ocurre, la población que depende del transporte para trabajar o resolver el día sigue golpeada por la crisis energética, viendo cómo los recursos se reparten a los que tienen privilegios.
"Y a los trabajadores de la salud, que son los más sacrificados, para ellos no hay ningún estímulo", cuestionó una emigrada en la publicación.
La escena contrasta de forma brutal con la realidad que vive el ciudadano común en Santiago de Cuba: colas de hasta 15 a 24 horas para obtener apenas 20 litros máximos en gasolineras estatales, precios en el mercado negro que alcanzan los 6,000 pesos por litro de gasolina, y apagones de hasta 24 horas diarias que se han vuelto rutina en la provincia.
Los comentarios de ciudadanos ante la denuncia reflejan una indignación que ya no se contiene: "Para esos represores sí hay de todo, pero para el pueblo al que le piden resistencia, nada", escribió un usuario. Otro apuntó: "Por eso el país no avanza, los recursos se van en cosas que no producen nada". Un tercero fue más directo: "Ellos no la venden, pero se la dan a sus amiguitos para que la vendan".
Una santiaguera salió al paso a quienes opinan que la Policía debe tener prioridad en el reparto de combustible. "La delincuencia a flor de piel, porque si cuentas con ellos te pudres esperándolos. Eso es para estar dando vueltas mirando qué motorista tira pasaje y atrás de los cartelitos que pongan", dijo.
El patrón denunciado en Santiago no es un hecho aislado. Desde enero, cuando la escasez comenzó a agudizarse de forma crítica, se ha documentado de manera sistemática que militares y policía reciben suministro garantizado mientras civiles no reciben nada.
La crisis de combustible que vive Cuba es la más grave en décadas.
Venezuela interrumpió sus envíos de 25,000 a 35,000 barriles diarios desde diciembre de 2025; México suspendió los suyos el 9 de enero pasado, cuando representaban el 44 % de las importaciones cubanas; y las sanciones de la administración Trump presionaron a otros proveedores. Cuba solo produce internamente 40,000 de los 110,000 barriles diarios que necesita.
El único cargamento significativo recibido en meses fue el del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que llegó a Matanzas el 30 de marzo con 730,000 barriles, suficientes apenas hasta finales de abril.
El propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el pasado jueves en la Mesa Redonda que las reservas se agotarían en unos días. Días antes, Miguel Díaz-Canel había reconocido públicamente que Cuba carece de combustible absolutamente para casi todo.
Mientras el régimen pide "resistencia" a la población y sus funcionarios admiten el colapso energético, las imágenes del servicentro "La Cubana" en Santiago de Cuba cuentan otra historia: la del Estado que garantiza combustible a sus fuerzas de control antes que pan, transporte o luz al pueblo que dice gobernar.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de combustible en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay escasez de combustible en Cuba?
La escasez de combustible en Cuba se debe a la interrupción de los envíos de petróleo desde Venezuela y México, así como a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Desde diciembre de 2025, el suministro de petróleo venezolano se detuvo, y México suspendió sus envíos en enero de 2026. Además, la producción interna de Cuba es insuficiente para cubrir la demanda nacional.
¿Cómo afecta la crisis de combustible a la población cubana?
La crisis de combustible ha provocado largas colas, un aumento en los precios del mercado negro y un colapso en servicios básicos como el transporte y la electricidad. Los ciudadanos enfrentan esperas de hasta 24 horas para conseguir combustible, mientras que los precios en el mercado informal se han disparado, superando los ingresos medios de la población.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis de combustible?
El gobierno cubano ha implementado sistemas de reserva digital para obtener turnos en gasolineras y ha realizado operativos para desarticular redes de venta ilegal de combustible. Sin embargo, estas medidas no han logrado mitigar significativamente la crisis, y el acceso al combustible sigue siendo un problema grave para la población.
¿Por qué el gobierno cubano prioriza el suministro de combustible a las fuerzas policiales?
El régimen cubano prioriza el suministro de combustible a las fuerzas policiales para mantener el control social y garantizar la represión de cualquier disidencia. Esto ha generado indignación en la población, que enfrenta largas esperas y precios exorbitantes mientras observa cómo los vehículos del Estado se abastecen sin restricciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.