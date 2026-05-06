Anna Bensi denuncia a defensores de «la revolución», pese a amenazas de la Seguridad del Estado

La activista cubana Anna Bensi (Ana Sofía Benítez Silvente), de 21 años y residente en La Habana, publicó en Facebook un nuevo reel titulado «Reflexiones del Diario | Parte 3: Payasos sin gracia», en el que denuncia abiertamente a los defensores del régimen cubano, pese a la escalada represiva que sufre desde marzo de 2026.

El video, de cinco minutos y 23 segundos, incluye la frase «El comunismo funciona en dos lugares: en los libros y en las cuentas bancarias de quienes lo dirigen», acompañada de un llamado a la libertad para Cuba y todos los presos políticos.

La publicación se produce en un contexto de hostigamiento sistemático que la Seguridad del Estado ha mantenido contra la joven y su madre, Caridad «Cary» Silvente, desde que ambas grabaron y difundieron una citación irregular entregada por agentes del MININT el 10 de marzo.

El régimen tipificó esa grabación como delito bajo el artículo 393 del Código Penal cubano —violación de intimidad—, con penas de dos a cinco años de prisión, y el 12 de marzo la Seguridad del Estado interrogó a la madre durante dos horas, advirtiéndole sobre prisión domiciliaria y prohibición de salida del país.

El 25 de marzo, ambas fueron instruidas de cargos y quedaron bajo reclusión domiciliaria. Anna describió así el registro al que fue sometida ese día: «Me revisaron hasta el pelo... Me tuvo que quitar el peinado, la blusa, el pantalón, me tocaron los zapatos».

La represión no se detuvo ahí. Entre el 13 y 14 de abril, agentes de contrainteligencia citaron e interrogaron a Anna Bensi en la estación policial de Alamar e intentaron reclutarla como informante, ofreciéndole impulsar su carrera musical a cambio de silenciar su activismo.

«Intentaron reclutarme», denunció la joven, quien rechazó públicamente las presiones de la contrainteligencia y continuó publicando contenido crítico.

El 21 de abril, el régimen escaló aún más: hackeó las cuentas de WhatsApp y Telegram de Anna y desactivó sus líneas de ETECSA, dejando a ella y a su madre en incomunicación total.

Anna Bensi está vinculada al colectivo «Fuera de la Caja Cuba», fundado a inicios de enero de 2026 en el municipio del Cerro por cuatro jóvenes de aproximadamente veinte años, que promueve el pensamiento libertario mediante arte, teatro y videos en redes sociales, y se identifica por gorras rojas con el lema «Make Cuba Great Again».

El colectivo también ha sido blanco de represalias: el régimen inhabilitó los teléfonos de sus integrantes como castigo por apoyar públicamente a Anna, intimidó a sus familias y amenazó a padres con que sus hijos irían presos.

El pasado domingo, el padre de varios jóvenes del colectivo denunció públicamente las represalias, que incluyen pérdida de empleo y prohibición de salida del país.

Organismos de derechos humanos registraron 231 acciones represivas en febrero de 2026 y 277 en marzo, cifras que ilustran el marco de represión sistemática en el que Anna Bensi sigue alzando la voz desde dentro de la isla.