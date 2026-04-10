Banco Popular de Ahorro justifica falta de dólares por baja disponibilidad de MLC

Vídeos relacionados:

El Banco Popular de Ahorro (BPA) reconoció públicamente que no puede entregar dólares en efectivo a sus clientes debido a la baja disponibilidad de las monedas libremente convertibles, según respuesta oficial publicada en el diario estatal Juventud Rebelde.

La admisión llegó en respuesta a la queja de Raúl Viso Zurita, ciudadano con doble nacionalidad cubana y española, quien denunció en enero que la sucursal 3372 del BPA, ubicada en Hacendado 26, en La Habana Vieja, le impidió cobrar en efectivo 170 dólares que le correspondían de una ayuda de 325 euros otorgada por la Xunta de Galicia.

Viso Zurita había sido citado para el 18 de diciembre de 2025 a las 12:30 p.m. para retirar el dinero, pero el banco no contaba con fondos disponibles y lo presionó para depositar el monto en una tarjeta Clásica.

"Me presenté en la sucursal bancaria y la gerente me expresó que no tenía dinero para pagarme; aunque pude conocer que en ese banco entró dinero (dólares), y no se me avisó", denunció el afectado.

El ciudadano rechazó la alternativa que le ofreció el banco y calificó la situación de atropello: "Me están obligando a depositar los dólares en la tarjeta Clásica en contra de mi voluntad. Recibir dicha moneda en efectivo es un derecho que el Banco está violando con mi persona".

La respuesta oficial llegó firmada por Enma Marina Torres García, vicepresidenta del BPA, quien envió su explicación a la redacción de Juventud Rebelde el 31 de marzo.

"La compleja situación financiera, económica y comercial que enfrenta el país, con incidencia directa en los bancos comerciales, ha provocado baja disponibilidad de las monedas libremente convertibles, que no permite dar una respuesta inmediata a la creciente demanda de los clientes", señaló la funcionaria.

Torres García indicó que a los beneficiarios de la Xunta de Galicia se les ofreció transferir a la tarjeta Clásica el total del importe o al menos el 50% para uso en establecimientos autorizados.

Según la versión del BPA, el 8 de febrero de 2026 se realizó el pago del 50% restante al existir disponibilidad, y el cliente manifestó satisfacción con la atención recibida.

Lo que el banco no explica es por qué no avisó al cliente cuando sí tuvo fondos disponibles, tal como el propio Viso Zurita denunció en su queja original.

La tarjeta Clásica, a la que el BPA intenta derivar a sus clientes, solo admite retiros en pesos cubanos vía cajeros automáticos, CADECA o sucursales bancarias, lo que representa una pérdida real para el beneficiario dado el deterioro del tipo de cambio.

El caso no es aislado. Reportes de julio de 2025 documentan que los bancos cubanos retienen euros de ayudas españolas, incluidos programas de la Xunta de Galicia, y fuerzan cambios de moneda desfavorables a los beneficiarios.

La escasez de divisas en los bancos cubanos se ha agudizado en el último año: el dólar en el mercado informal escaló de 345 pesos cubanos en marzo de 2025 a 510 pesos en marzo de 2026, una depreciación del 47,8% en doce meses.

En diciembre de 2025, el Banco Central de Cuba implementó la mayor devaluación oficial registrada, fijando un dólar en 410 pesos, pero el mercado informal continuó muy por encima de esa tasa, reflejando la limitada oferta real de divisas en los canales bancarios del régimen.