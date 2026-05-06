Mike Hammer se reúne con jefe de la Guardia Costera de EE.UU. en conferencia del Comando Sur

Mike Hammer con el almirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sur de la Guardia Costera de EE. UU..

Vídeos relacionados:

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, se reunió este miércoles con el almirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera, en el marco de la Conferencia de Jefes de Misión 2026 celebrada en la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida.

Hammer compartió una fotografía del encuentro en la cuenta oficial de la Embajada en Cuba, con la siguiente declaración: «Fue un placer reunirme con el comandante del Distrito Sur de la Guardia Costera de EE. UU., el almirante Adam Chamie, en la conferencia de Jefes de Misión del Comando Sur. Estamos sincronizados para proteger a EE.UU.»

La conferencia, celebrada los días cinco y seis de mayo, reunió a los jefes diplomáticos de las embajadas estadounidenses en el Hemisferio Occidental para alinear prioridades de seguridad nacional.

El secretario de Estado Marco Rubio —quien también ejerce como asesor interino de Seguridad Nacional— inauguró el evento junto al general Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM.

La Embajada de EE.UU. en Cuba había confirmado el día anterior la participación de Hammer: «Nuestro jefe de misión Mike Hammer participó en la reunión de jefes de misión del Hemisferio Occidental en el Comando Sur, donde con el secretario Rubio y el general Frank Donovan hablaron sobre las prioridades de EE.UU. en nuestra región».

En rueda de prensa celebrada el martes en la Casa Blanca, Rubio lanzó un duro mensaje sobre Cuba al afirmar: «Las cosas van a cambiar», y calificó al régimen de «estado fallido» gobernado por «comunistas incompetentes».

El almirante Chamie dirige además la Operación Vigilant Sentry, mecanismo interinstitucional activo desde 2004 que despliega activos aéreos, terrestres y marítimos en el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos y el Mar Caribe para prevenir la migración marítima irregular.

Su distrito abarca 1,8 millones de millas cuadradas, incluyendo Florida, Georgia, Carolina del Sur, Puerto Rico e Islas Vírgenes, con fronteras operativas con 34 naciones.

La reunión se produce en un momento de máxima preocupación ante un posible éxodo masivo desde Cuba. Desde enero de 2026, el colapso del suministro de petróleo venezolano ha agravado la crisis energética en la isla, con apagones de hasta 25 horas en más del 55% del territorio cubano.

El general Donovan reconoció ante el Congreso en marzo de 2026 que SOUTHCOM mantiene planes de contingencia para ese escenario, incluyendo el uso de instalaciones en la Base Naval de Guantánamo.

Hammer, por su parte, ha mantenido una activa presencia en Cuba desde 2023, visitando comunidades y reuniéndose con la sociedad civil, siendo objeto de actos de repudio organizados por el régimen.

En febrero, Hammer respondió con contundencia tras uno de esos actos de repudio y en declaraciones a Telemundo afirmó que «habrá un cambio en 2026» y que «la dictadura se va a acabar».

La coordinación entre la diplomacia estadounidense en Cuba y la Guardia Costera se produce también en el contexto de la participación de Hammer en la reunión clave con Rubio y el Comando Sur, donde Cuba figuró como tema central de la agenda de seguridad regional.