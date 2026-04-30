EE.UU. destaca el impacto del encarcelamiento de Lisandra Góngora en su familia

La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó este miércoles un video en el que su Jefe de Misión, Mike Hammer, llama telefónicamente a Ángel Delgado Almira, padre de los cinco hijos de la presa política del 11J Lisandra Góngora Espinosa para conocer su situación y transmitir un mensaje de la administración Trump.

Góngora, condenada a 14 años de prisión tras las protestas del 11 de julio de 2021, es una de las prisioneras políticas del 11J con las condenas más largas en Cuba y actualmente está en una prisión en Isla de la Juventud.

En la llamada, Delgado describió la situación de Lisandra con crudeza: «Lo han hecho todo lo posible para hacer traslado para acá y se las negaron. Entonces no tiene posibilidad de ver a los niños, para nada».

A finales de marzo de 2026, las autoridades cubanas trasladaron a Góngora a la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, a más de 160 kilómetros de Güira de Melena, Artemisa, donde viven sus hijos.

“A Lizandra le pusieron una condena de 14 años, y los años se los están contando de 12 meses porque según ellos, ella tiene mala conducta”, dijo su esposo, quien también informó que depuso la huelga de hambre que estaba realizando.

Hammer le respondió que le transmitiera un mensaje en nombre de Estados Unidos y de la administración Trump: “Estamos preocupados por su situación y la de todos los presos políticos, vamos a seguir insistiendo en que los liberen a todos”.

No es la primera vez que el régimen la aleja de su familia: en abril de 2023 ya fue trasladada a esa misma isla, impidiéndole ver a sus hijos durante al menos cuatro meses.

La represalia institucional contra Góngora y su entorno acumula múltiples capas: en febrero de 2023, la Seguridad del Estado amenazó a Ángel Delgado con encarcelarlo por «diversionismo ideológico» y retirarle la custodia de los niños si continuaba denunciando el caso.

En 2026, un agente identificado como «Wilmer» amenazó a Góngora con enviarla a Pinar del Río o Guantánamo si seguía pidiendo un cambio de prisión, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.

Las autoridades también le negaron el cambio a régimen de mínima severidad, y Góngora ha advertido que se «plantará» —iniciará una forma de resistencia— si el régimen viola sus derechos como reclusa.

Hammer transmitió durante la llamada un mensaje directo de la administración Trump: «Estamos preocupados por su situación, claro, la de todos los presos políticos. Vamos a seguir insistiendo que se liberen a todos. No podemos callarnos porque es una injusticia».

Delgado respondió: «Así es, bien dicho, una injusticia totalmente».

La Embajada enmarca el caso dentro de su campaña #Todos, orientada a visibilizar a las familias cubanas separadas por encarcelamientos injustos.

Hammer ha mantenido una política activa de contacto con familiares de presos políticos: la semana pasada habló con Alexander Díaz Rodríguez, preso del 11J recién excarcelado, y en enero dejó claro que la liberación de todos los presos políticos «es o sí o sí» y «no es un tema para negociar».

La Embajada subrayó que el caso de Góngora «refleja la carga tan dura que enfrentan los presos políticos y sus familias», mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel sigue negando la existencia de presos políticos en la isla.