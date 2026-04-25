Madre de joven preso político en Cuba clama por la libertad de su hijo de 16 años

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La pastora cristiana Minervina Burgos López rompió su silencio el viernes para clamar públicamente por la libertad de su hijo, el adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, quien cumplió ese día 37 días recluido en la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, una cárcel para adultos donde comparte celda con presos comunes condenados por crímenes graves, reportó Telemundo51.

Jonathan fue arrestado el 16 de marzo junto a su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, cuando ambos acudieron a una citación policial en Morón, días después de participar en las manifestaciones del 13 de marzo, en las que los vecinos gritaron «¡Libertad!» y «¡Abajo la dictadura!» ante los apagones de más de 26 horas diarias y la escasez extrema de alimentos.

El padre fue liberado poco después, pero Jonathan permanece preso. La Fiscalía Municipal de Morón lo acusó formalmente del delito de sabotaje el 2 de abril, un cargo que puede acarrear entre siete y 15 años de prisión, o más en casos agravados.

«Nuestro hijo Jonathan lleva 37 días preso en Canaleta. Él se comunica con nosotros a diario y nos pide que lo saquemos de ese lugar, que no aguanta más estar ahí», denunció Minervina Burgos López, quien no suele hablar con la prensa —generalmente lo ha hecho el padre— porque ella no puede contener el llanto.

La madre advirtió que la salud física y mental del adolescente se deteriora de forma alarmante. «Le están dando crisis: se duerme y cuando despierta está desorientado, no recuerda dónde está, no puede ubicarse bien. Nos pide que lo saquemos», relató al medio de prensa.

El cuadro es especialmente grave porque Jonathan padece deshidrosis severa, una afección cutánea crónica que casi le costó la vida en mayo de 2021. Su padre denunció que el 18 de abril debía recibir un medicamento para reforzar su sistema inmunológico, pero la prisión no tiene condiciones para administrárselo. «Su vida corre peligro: procesos vagales, hipoglicemia, no puede conciliar el sueño y las chinches le infectan el cuerpo y le hacen mucho daño», afirmó Elier Muir, quien también reveló que su hijo le gritó en una llamada de madrugada: «Papá, sácame de aquí, ya no resisto más».

Los recursos legales presentados por la defensa —un habeas corpus y una solicitud de cambio de medida cautelar a arresto domiciliario— fueron rechazados por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila. El régimen también amenaza con imponerle cargos al propio padre y llevarlo preso.

El caso ha escalado a nivel internacional. El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con la familia el 20 de abril y declaró: «Deberían liberarlo». El eurodiputado español Raúl de la Hoz Quintano, del Partido Popular, denunció el caso el jueves ante el Parlamento Europeo.

El viernes, mismo día en que la madre habló públicamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 30/2026 otorgando medidas cautelares a Jonathan por considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud están en riesgo de daño irreparable. Cuba no había respondido al requerimiento previo que el organismo le envió el 10 de abril.

El caso contradice de forma directa las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel, quien negó el 12 de abril en una entrevista con NBC News la existencia de presos políticos en la Isla, cuando Jonathan ya llevaba varios días en Canaleta. Organismos independientes han cifrado en cientos las cifras estimadas de presos políticos en la nación, gran parte de ellos manifestantes del 11 de julio de 2021.

Desesperado, el padre de Jonathan David lanzó un llamado directo a la comunidad internacional, y pidió a los congresistas estadounidenses de origen cubano, a Marco Rubio, a todas las personas que puedan influir, que, «por favor le pidan al gobierno cubano que nuestro hijo sea libre. Su vida corre peligro».