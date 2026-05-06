Mike Hammer participa en reunión clave con Rubio y el Comando Sur con Cuba en el radar

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Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, participó este martes en la Conferencia de Jefes de Misión 2026, en la sede del Comando Sur (SOUTHCOM) en Doral, Florida, junto al secretario de Estado Marco Rubio y el general Francis L. Donovan, comandante de ese mando militar.

La Embajada de EE.UU. en Cuba confirmó la presencia de Hammer en la reunión con un breve comunicado en sus redes sociales: «Nuestro jefe de misión Mike Hammer participó en la reunión de jefes de misión del Hemisferio Occidental en el Comando Sur, donde con el secretario Rubio y el general Frank Donovan hablaron sobre las prioridades de EE.UU. en nuestra región».

El encuentro, programado del 5 al 7 de mayo bajo el lema «Paz a través de la Fuerza», reúne a jefes de misión diplomática de toda América Latina y el Caribe con altos mandos militares y funcionarios del gobierno estadounidense.

El propósito declarado del foro es «avanzar los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio, incluidos los esfuerzos colaborativos para combatir el narcoterrorismo e impedir que los adversarios ganen presencia en la región».

En marzo pasado, Hammer se reunió individualmente con el general Donovan en Miami para abordar específicamente la situación cubana. Apenas unas semanas antes, en declaraciones a Telemundo, el diplomático había afirmado que «habrá un cambio en 2026» en Cuba, que «la dictadura se va a acabar» y que «la revolución cubana ha fracasado».

Cuba estuvo presente de forma simbólica incluso antes de que comenzara la conferencia este martes: el SOUTHCOM difundió una fotografía de Rubio estrechando la mano del general Donovan ante un prominente mapa de referencia de la isla en la reunión clave del Comando Sur.

Más tarde, tras ser interpelado por una periodista en la sala de prensa de la Casa Blanca, Rubio explicó por qué posó frente al mapa: «Cuba está en el Comando Sur, sabes que es la parte más cercana. Nuestros embajadores estaban en todo el Hemisferio Occidental. Me encuentro con el general que acaba de tomar el mando del Comando Sur y detrás había un mapa de Cuba, y dije que sería bueno si tomáramos una foto frente a ese mapa. Porque es como lo más cercano en Comando Sur a Estados Unidos».

Desde el podio de la conferencia de prensa -en la que sustituyó hoy a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, de licencia de maternidad-, el secretario de Estado lanzó un mensaje directo contra el régimen: «Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Y eso es lo que hay: comunistas incompetentes dirigiendo ese país». También advirtió que «las cosas van a cambiar».

Rubio, quien impulsa la estrategia de EE.UU. para frenar amenazas en el hemisferio, acumula desde abril los cargos de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, una concentración de poder que, según la revista TIME, solo había ostentado previamente Henry Kissinger.

Este martes, el presidente Donald Trump también reiteró en una entrevista que «sería un honor liberar Cuba» y mencionó de nuevo el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas, una amenaza que el mandatario vuelve a lanzar sobre la isla en medio de la escalada de presión.

Desde enero de 2026, la administración ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen e interceptado al menos siete tanqueros petroleros.

El 1 de mayo, Trump firmó una nueva orden ejecutiva contra la dictadura que amplía las restricciones a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas, con sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

El resultado en la isla es devastador para la población: una reducción de entre 80% y 90% en importaciones energéticas y apagones de hasta 25 horas consecutivas en más del 55% del territorio cubano.

El régimen responde con retórica de confrontación. El 2 de mayo, ante personas de 36 países que asistieron en La Habana a un encuentro internacional de solidaridad con Cuba, el mandatario Miguel Díaz-Canel advirtió sobre «la inminencia de una agresión militar» de EE.UU. e invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo», declarando que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil».

El secretario de Estado Rubio tiene previsto viajar al Vaticano el 7 de mayo para reunirse con el papa León XIV, con Cuba también en la agenda de esa cita.