Detenido cubano acusado de asesinar a su esposa en Las Vegas

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El cubano Roelmer Sánchez Garrido, de 38 años, permanece recluido sin derecho a fianza en el Centro de Detención del condado Clark, en Las Vegas, acusado de matar a su esposa, tras una discusión que escaló a pelea física, originada por el plan de ella de regresar a Cuba con su hija de dos años.

La víctima fue identificada como Vanesa Rodríguez Valdés, cubana de 38 años y natural de Ciego de Ávila, quien fue hallada sin vida en el dormitorio de su residencia en la cuadra 4300 de Esmeralda Avenue, en la madrugada del martes 28 de abril, con una manta cubriéndole el cuerpo.

Según el informe de arresto, Sánchez Garrido admitió ante los detectives haber estrangulado a su esposa con una mano hasta que dejó de respirar, y declaró que «no sabía que iba a morir», que intentó hacerle reanimación cardiopulmonar y luego la cubrió con una manta del sofá.

El propio Sánchez Garrido fue quien llamó al 911 alrededor de las 3:04 a.m. y dijo que «algo malo» había ocurrido y que su esposa no respiraba, señalan reportes de la prensa local.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Las Vegas llegaron a las 3:14 a.m. y encontraron al sospechoso «caminando de un lado a otro en el jardín delantero, con su hija en brazos».

Vanesa fue declarada fallecida en el lugar, indicó un comunicado del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD).

Al notar que la muerte «no parecía natural», el personal médico solicitó de inmediato asistencia policial y la Sección de Homicidios del LVMPD asumió la investigación.

El motivo del altercado fue el deseo de Vanesa de regresar a Cuba con su hija, a lo cual Sánchez Garrido se oponía alegando razones políticas que le impedirían volver a la isla y su intención de seguir ganando dinero en Estados Unidos.

La víctima había tomado precauciones días antes del crimen: entregó a un vecino los pasaportes de ella y de la niña, para que los guardara; y el 21 de abril grabó en secreto una discusión con su esposo sobre su intención de separarse, enviando los audios por WhatsApp a vecinos «como posible evidencia».

Un vecino también testificó que Sánchez Garrido se acercó a él antes de llamar al 911, le entregó dos pequeños recipientes con joyas y le dijo que había hecho algo «muy malo».

Las cámaras de videovigilancia de una de las residencias de la zona mostraron la llegada de la pareja a su casa a las 6:18 p.m. del día anterior y una discusión en la entrada a las 7:45 p.m., sin que nadie más entrara o saliera hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El 29 de abril, Sánchez Garrido compareció ante el Tribunal de Justicia, donde necesitó traductora del inglés al español para entender el dictamen.

La jueza le comunicó al acusado: «El tribunal ha determinado que existía causa probable para su arresto. Actualmente usted se encuentra detenido sin derecho a fianza. Continuará detenido sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia judicial».

Sánchez Garrido enfrenta un cargo de homicidio en modalidad abierta, que en el estado de Nevada permite al fiscal determinar el grado específico según avance la investigación.

Su próxima audiencia está programada para este lunes, a las 8:00 a.m. (hora local).

La pequeña hija de la pareja quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

El caso se suma a un patrón documentado de violencia de género contra mujeres cubanas en el exterior. Apenas 48 horas después de la muerte violenta de Vanesa a manos de su esposo, otro cubano mató a su pareja en un brutal ataque con arma blanca, en North Fort Myers, Florida.

Tres meses antes, otro crimen machista cobró la vida de una cubana en Las Vegas: Yaimara Leyva Cadet fue asesinada a puñaladas por su pareja.

Según los observatorios de género independientes OGAT y YSTCC, 12 cubanas fueron víctimas de feminicidio en el extranjero durante 2025, seis de ellas en Estados Unidos.