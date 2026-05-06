Hombre de Miami Beach acusado de amenazar a Donald Trump y Marcos Rubio: "Voy a matarlos a todos, pedófilos"

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Nathaniel Sanders II, un hombre de 32 años residente en Miami Beach, enfrenta dos cargos federales por publicar repetidas amenazas de muerte en redes sociales contra el presidente Donald Trump y otros funcionarios de Estados Unidos.

Los registros judiciales muestran que desde al menos enero hasta abril de este año, Sanders II utilizó X e Instagram para publicar numerosos mensajes con amenazas a Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a la exfiscal general Pamela Bondi.

Según reporta Local 10, el Servicio Secreto comenzó a monitorear a Sanders el 28 de enero, tras publicar en X: "Voy a bombardear la Casa Blanca, pedófilo".

A partir de ahí, el sujeto escaló sus amenazas en Instagram con una serie de videos en los que expresaba odio hacia los tres funcionarios, a quienes llamaba repetidamente "pedófilos".

El 10 de abril publicó un video en en el que decía: "Lo único que tengo es un arma. Es lo único que puedo usar ahora".

Dos minutos después, publicó una amenaza contra Rubio mezclando inglés y español: "Yo no tengo miedo de nadie... cuando le ponga las manos encima, lo voy a lastimar. Así de simple".

El 17 de abril, Sanders volvió a amenazar con matar a Trump "de la peor manera posible" y describió con detalle cómo lo haría.

Dos días después, compartió amenazas explícitas contra Bondi y concluyó: "Voy a matarlos a todos, pedófilos. No me importa nada".

Agentes del Servicio Secreto visitaron el domicilio de Sanders, un apartamento cerca de 15th Terrace y West Avenue en South Beach, para interrogarlo. Lejos de arrepentirse, reiteró sus acusaciones contra los funcionarios.

La queja criminal federal contra él fue presentada el 2 de mayo en el Distrito Sur de Florida y hecha pública el martes.

Se le imputan cargos de amenazas contra el presidente de Estados Unidos y transmisión de amenazas en el comercio interestatal, cada uno con una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal, para un total combinado de hasta 10 años.

"Las amenazas contra funcionarios públicos no son discurso político. Son delitos federales graves que ponen en peligro la seguridad pública y el estado de derecho", declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida, en un comunicado del Departamento de Justicia.

Por su parte, el Agente Especial a Cargo Michael Townsend, de la Oficina de Campo de Miami del Servicio Secreto, señaló, "amenazar al presidente de Estados Unidos es un delito federal, y lo tratamos con la seriedad que merece en cada caso. No importa dónde se realice la amenaza ni qué plataforma se utilice, nuestros agentes lo identificarán, lo investigarán y trabajarán junto con nuestros socios federales y locales para presentar cargos cuando corresponda".

Este no es el primer roce de Sanders con la justicia. El pasado 28 de marzo fue arrestado por daños criminales en una tienda de vapeo en South Beach, donde causó aproximadamente $7,000 en daños al destruir estanterías.

El caso se enmarca en un patrón más amplio de arrestos federales por amenazas contra funcionarios de la administración Trump. Solo días antes, otro hombre fue arrestado en el Trump National Doral tras agredir a un agente del Servicio Secreto.

Casos similares se han registrado en otros puntos de Florida. En enero, una residente de West Palm Beach fue arrestada por publicar amenazas contra Trump en redes sociales, y en marzo de 2025 otro hombre en Fort Pierce enfrentó cargos similares.

El caso es investigado por la Oficina de Campo del Servicio Secreto en Miami, con asistencia de la Policía del Capitolio, el Servicio de Seguridad Diplomática y la Policía de Miami Beach.

Sanders se encontraba detenido en el Centro de Detención Federal del centro de Miami al momento de hacerse pública la acusación.