Gustavo Petro dice que Cuba debería ser «ayudada y aplaudida, no invadida»

El presidente colombiano Gustavo Petro defendió al régimen cubano durante un discurso pronunciado este martes en la inauguración del bloque A de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, al afirmar que Cuba «debería ser aplaudida y ayudada» en lugar de invadida, en respuesta directa a las recientes amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump.

Las declaraciones, difundidas por teleSUR en redes sociales, se producen días después de que Trump declarara en una cena privada en West Palm Beach que Estados Unidos «tomaría Cuba casi de inmediato» tras concluir operaciones en Irán, y describiera el hipotético envío del portaaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen.

Petro argumentó que Cuba merece reconocimiento por su supuesta vanguardia cultural: «Si hay una vanguardia cultural y artística en América Latina, se llama Cuba», afirmó ante el auditorio universitario.

El mandatario colombiano también elogió la vacuna cubana contra el COVID-19 y criticó de manera velada al expresidente Iván Duque: «La única sociedad de América Latina y el Caribe que fue capaz de desarrollar una vacuna cuando tocaba fue Cuba... que salvó no sé cuántas vidas, empezando por las cubanas».

A partir de ese argumento, Petro concluyó: «Y si una sociedad, en medio de la crisis mundial que conocimos, fue capaz en la rapidez que tocaba de hacer una vacuna efectiva, pues esa sociedad, en vez de ser invadida, debería ser aplaudida y ayudada».

El discurso no es un hecho aislado. El pasado domingo, Petro publicó en X que «desbloqueen Cuba y verán cambios políticos» y advirtió que «quienes quieren invadir Cuba solo van a prender la violencia política en toda América Latina». En abril, en una entrevista en RTVE en Barcelona, calificó el embargo de «genocidio» y lo describió como «matar a un pueblo de hambre». En enero, llegó a afirmar que «vivir en Cuba es mucho mejor que en Miami», describiendo a la ciudad estadounidense como una «lentejuela del capitalismo».

La postura de Petro contrasta con la realidad que viven los cubanos. La isla atraviesa apagones de hasta 25 horas diarias, escasez de alimentos y medicamentos, represión política sistemática y un éxodo migratorio sin precedentes, consecuencias directas de 67 años de dictadura comunista.

Mientras Petro elogia al régimen, la administración Trump ha intensificado la presión: desde enero de 2026 ha impuesto más de 240 sanciones nuevas, interceptado al menos siete tanqueros petroleros y reducido las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%. El 1 de mayo firmó además una nueva orden ejecutiva que introduce sanciones secundarias contra empresas extranjeras que operen con Cuba.

El régimen respondió con desafío institucional. Miguel Díaz-Canel afirmó que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba», mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla declaró que la isla «no se deja amedrentar».

Críticos de Petro señalan que su narrativa ignora que la causa principal de la crisis cubana no es el embargo estadounidense, sino el modelo totalitario impuesto desde 1959, y que sus elogios al régimen contrastan con el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano.