Trump: «Cuba está completamente devastada y sería un honor liberarla»

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Cuba está «completamente devastada» y que «sería un honor liberarla», en declaraciones realizadas durante una entrevista telefónica con Salem News Channel el pasado 4 de mayo.

Trump condicionó cualquier acción sobre la isla a la conclusión de las operaciones militares en Irán, reiterando su plan de posicionar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas como mecanismo de presión. «Quizá, después de terminar con Irán, se podría hacer algo después, uno tras otro», declaró.

«Detendríamos el portaaviones Abraham Lincoln —el más impresionante que he visto— a un par de cientos de yardas de la costa, y observaríamos cómo reaccionan», añadió el mandatario, repitiendo casi palabra por palabra el escenario que ya había descrito días antes en una cena privada en West Palm Beach ante el Forum Club.

Trump justificó su «obligación» de actuar invocando el respaldo electoral de la comunidad cubana: «Yo obtuve el 94% del voto cubano en Estados Unidos y, francamente, tengo la obligación de hacer algo». La cifra no está respaldada por ninguna encuesta de salida ni fuente electoral independiente; los resultados verificados de noviembre de 2024 apuntan a aproximadamente el 70% del voto cubanoamericano en Florida, récord histórico para un candidato republicano pero muy lejos del porcentaje que alega.

El mandatario comparó la situación de Cuba con la de Irán: «Lo que le han hecho a los cubanos y a sus familias que viven en Estados Unidos es impensable, muy parecido a lo que ocurre con Irán».

Estas declaraciones se producen días después de que Trump afirmara que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» tras concluir las operaciones en Irán, y de que el pasado 1 de mayo firmara una nueva orden ejecutiva contra la dictadura que amplía las sanciones bloqueando activos en sectores de energía, defensa, minería y finanzas, e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas sancionadas.

Desde enero de 2025, la administración ha acumulado más de 240 sanciones e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo destinado a la isla, reduciendo las importaciones energéticas entre un 80% y un 90%, lo que ha provocado apagones de más de 24 horas en más del 55% del territorio cubano.

El régimen respondió con retórica desafiante. Miguel Díaz-Canel publicó en redes sociales que «ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba», mientras el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las palabras de Trump de «nueva amenaza clara y directa de agresión militar».

En el plano legislativo, el Senado rechazó el pasado 28 de abril con 51 votos contra 47 una resolución que buscaba obligar a Trump a obtener autorización del Congreso antes de emprender acciones militares contra Cuba, dejando a la administración con amplia libertad de acción.

El USS Abraham Lincoln se encuentra actualmente desplegado en el Mar Arábigo septentrional como parte de la Operación Epic Fury, la campaña militar conjunta entre EEUU e Israel contra infraestructura militar iraní iniciada el 28 de febrero de 2026. Analistas consideran que este escenario podría influir en la cautela de Trump respecto a cualquier movimiento sobre La Habana.