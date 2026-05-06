Activista de EE.UU. dice que la juventud americana se radicaliza y crece el interés por el modelo cubano

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Una activista de Estados Unidos defensora del régimen cubano afirmó en el programa de televisión cubana "Cuadrando la Caja" que la juventud estadounidense se está "radicalizando" y que crece el interés por el modelo económico de la Isla, al que presentó como un ejemplo exitoso pese a las sanciones.
Brenda López, cofundadora del comité "Manos Fuera de Cuba" y residente en Oakland, California, hizo sus declaraciones en un episodio emitido en el contexto del Primero de Mayo, conducido por la vocera Marxlenin Pérez Valdés, profesora de Marxismo en la Universidad de La Habana.
"La gente se está radicalizando, está haciendo preguntas que no estaba haciendo antes", dijo la activista, quien describió cómo su organización aprovecha las protestas contra las deportaciones para "hacer conexiones" ideológicas.
"Con el comité más gente tiene interés en Cuba sabiendo que tienen una economía diferente (...) Tratamos de hacer estas conexiones para que la gente aprenda que hay otra manera de hacer las cosas y además de eso, hay un lugar como Cuba, donde lo han estado haciendo exitosamente, aunque han tenido todas estas sanciones por tantos años", afirmó López.
López, de 30 años, también argumentó que solo el 5 % de la población estadounidense está sindicalizada, atribuyó ese debilitamiento a las políticas de la era Reagan y comparó la situación de personas sin hogar en Los Ángeles -específicamente en el área de Skid Row- con lo que ha visto en Cuba, asegurando que la situación en Estados Unidos "es mucho más crítica".
"Otra cosa que siempre me sorprende, que yo escucho como: 'Oh, en Cuba la cosa está crítica, hay mucha gente viviendo en la calle', pero lo que yo miro donde yo vivo es mucho más crítico de lo que yo he mirado en muchas... en todas las visitas que he venido en Cuba", declaró.
Sin embargo, sus afirmaciones omiten por completo la crisis humanitaria que vive la Isla: apagones prolongados, escasez crónica de alimentos, salarios que no cubren necesidades básicas y un éxodo masivo que ha llevado a cientos de miles de cubanos a emigrar precisamente hacia Estados Unidos en los últimos años.
El programa "Cuadrando la Caja" ha sido señalado en repetidas ocasiones como una herramienta de propaganda del régimen. En diciembre de 2025, el espacio generó escándalo al sugerir que los cubanos "no deben comer arroz ni papa" por no ser alimentos autóctonos, lo que desató una ola de críticas.
Este miércoles, las declaraciones de Pérez Valdés sobre la clase obrera internacional volvieron a generar reacciones en redes sociales cubanas, donde usuarios señalaron la contradicción de que una funcionaria del régimen se preocupe por los trabajadores del mundo mientras los cubanos viven en condiciones de miseria. "En cualquier país del mundo los obreros ganan más que en Cuba", escribieron.
El activismo pro-Cuba en Estados Unidos que representa López no es un fenómeno nuevo. Tiene raíces históricas en la Brigada Venceremos de los años 60 y 70, descrita como una operación de influencia de la inteligencia cubana que adoctrinaba a jóvenes activistas estadounidenses.
En marzo pasado, el llamado Convoy Nuestra América llegó a La Habana con unas 650 personas de 33 países, incluyendo figuras como Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias, y fue recibido por Díaz-Canel.
La periodista Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, respondió entonces con una frase que resume la contradicción que López encarna: "Nosotros no somos un parque temático. A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo".
Preguntas frecuentes sobre el interés de la juventud estadounidense en el modelo cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué algunos jóvenes estadounidenses están mostrando interés en el modelo cubano?
Brenda López, activista del comité «Manos Fuera de Cuba», afirma que la juventud estadounidense se está "radicalizando" y buscando alternativas al sistema capitalista. Según ella, el interés en Cuba surge porque se percibe como un modelo económico diferente que, a pesar de las sanciones, ha sido "exitoso". Este interés también se encuadra en el contexto de manifestaciones como las del movimiento «No Kings», que cuestionan las políticas migratorias y bélicas de Estados Unidos.
¿Cuáles son las críticas hacia las declaraciones de Brenda López sobre Cuba?
Las declaraciones de Brenda López omiten la crisis humanitaria que enfrenta Cuba, caracterizada por apagones prolongados, escasez crónica de alimentos y salarios que no cubren las necesidades básicas. Estas condiciones han llevado a un éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos. Las críticas señalan que su visión presenta una imagen idealizada que no refleja la realidad que viven muchos cubanos.
¿Cómo contrasta la situación de personas sin hogar en Los Ángeles y Cuba según Brenda López?
Brenda López argumenta que la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles, especialmente en áreas como Skid Row, es "mucho más crítica" que en Cuba. Sin embargo, datos independientes muestran un agravamiento sostenido de la situación en Cuba, donde la población en situación de calle ha aumentado, contradiciendo su afirmación.
¿Qué papel juega el programa "Cuadrando la Caja" en la difusión del discurso oficial cubano?
"Cuadrando la Caja" es un programa de televisión estatal cubano conducido por Marxlenin Pérez Valdés que ha sido señalado como una herramienta de propaganda del régimen. El programa reproduce fielmente la línea discursiva gubernamental, minimizando los problemas internos y responsabilizando a factores externos, como el embargo estadounidense, de la crisis en Cuba.
¿Cuál es la realidad detrás de las declaraciones de admiración por la "resiliencia" cubana?
Activistas estadounidenses han elogiado la "resiliencia" y "creatividad" del pueblo cubano ante la crisis. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad de una profunda crisis económica y social en la isla, caracterizada por la escasez, la inflación, y un sistema de transporte deteriorado. La admiración por la resiliencia puede reflejar una visión idealizada que ignora la dureza de las condiciones de vida en Cuba.
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