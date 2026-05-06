Activista de EE.UU. dice que la juventud americana se radicaliza y crece el interés por el modelo cubano

Brenda López, cofundadora del comité "Manos Fuera de Cuba" Foto © Captura de video de YouTube / Cuadrando La Caja

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Una activista de Estados Unidos defensora del régimen cubano afirmó en el programa de televisión cubana "Cuadrando la Caja" que la juventud estadounidense se está "radicalizando" y que crece el interés por el modelo económico de la Isla, al que presentó como un ejemplo exitoso pese a las sanciones.

Brenda López, cofundadora del comité "Manos Fuera de Cuba" y residente en Oakland, California, hizo sus declaraciones en un episodio emitido en el contexto del Primero de Mayo, conducido por la vocera Marxlenin Pérez Valdés, profesora de Marxismo en la Universidad de La Habana.

"La gente se está radicalizando, está haciendo preguntas que no estaba haciendo antes", dijo la activista, quien describió cómo su organización aprovecha las protestas contra las deportaciones para "hacer conexiones" ideológicas.

"Con el comité más gente tiene interés en Cuba sabiendo que tienen una economía diferente (...) Tratamos de hacer estas conexiones para que la gente aprenda que hay otra manera de hacer las cosas y además de eso, hay un lugar como Cuba, donde lo han estado haciendo exitosamente, aunque han tenido todas estas sanciones por tantos años", afirmó López.

López, de 30 años, también argumentó que solo el 5 % de la población estadounidense está sindicalizada, atribuyó ese debilitamiento a las políticas de la era Reagan y comparó la situación de personas sin hogar en Los Ángeles -específicamente en el área de Skid Row- con lo que ha visto en Cuba, asegurando que la situación en Estados Unidos "es mucho más crítica".

"Otra cosa que siempre me sorprende, que yo escucho como: 'Oh, en Cuba la cosa está crítica, hay mucha gente viviendo en la calle', pero lo que yo miro donde yo vivo es mucho más crítico de lo que yo he mirado en muchas... en todas las visitas que he venido en Cuba", declaró.

Sin embargo, sus afirmaciones omiten por completo la crisis humanitaria que vive la Isla: apagones prolongados, escasez crónica de alimentos, salarios que no cubren necesidades básicas y un éxodo masivo que ha llevado a cientos de miles de cubanos a emigrar precisamente hacia Estados Unidos en los últimos años.

El programa "Cuadrando la Caja" ha sido señalado en repetidas ocasiones como una herramienta de propaganda del régimen. En diciembre de 2025, el espacio generó escándalo al sugerir que los cubanos "no deben comer arroz ni papa" por no ser alimentos autóctonos, lo que desató una ola de críticas.

Este miércoles, las declaraciones de Pérez Valdés sobre la clase obrera internacional volvieron a generar reacciones en redes sociales cubanas, donde usuarios señalaron la contradicción de que una funcionaria del régimen se preocupe por los trabajadores del mundo mientras los cubanos viven en condiciones de miseria. "En cualquier país del mundo los obreros ganan más que en Cuba", escribieron.

El activismo pro-Cuba en Estados Unidos que representa López no es un fenómeno nuevo. Tiene raíces históricas en la Brigada Venceremos de los años 60 y 70, descrita como una operación de influencia de la inteligencia cubana que adoctrinaba a jóvenes activistas estadounidenses.

En marzo pasado, el llamado Convoy Nuestra América llegó a La Habana con unas 650 personas de 33 países, incluyendo figuras como Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias, y fue recibido por Díaz-Canel.

La periodista Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, respondió entonces con una frase que resume la contradicción que López encarna: "Nosotros no somos un parque temático. A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo".