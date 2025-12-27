“Se pasa hambre en Cuba”: Economista carga contra el programa oficialista “Cuadrando la Caja”

Vídeos relacionados:

El economista cubano Mauricio De Miranda Parrondo criticó duramente una reciente emisión del programa televisivo “Cuadrando la Caja” dedicada a la producción de alimentos.

En una publicación de Facebook, el experto calificó el espacio como una muestra de “irrespeto” de los medios oficialistas hacia la población, en medio de una situación en la que —afirmó— “se pasa hambre en Cuba”.

De Miranda explicó que evitó comentar el tema hasta ver el programa completo, y dijo que no quiso basarse únicamente en fragmentos virales en redes donde el doctor Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, criticaba hábitos alimentarios de los cubanos, al señalar que “nos acostumbramos a comer mucha papa” (y que producirla costaba más que su precio de venta) y que “comemos demasiado arroz y no somos asiáticos”.

Para el economista, esas afirmaciones resultan especialmente ofensivas en el contexto actual de escasez.

En su publicación, De Miranda sostuvo que, mientras se debatía sobre hábitos de consumo, en redes “pasó inadvertida” otra afirmación hecha por el representante de la agroindustria, quien habría deslizado que “no cabría más remedio” que vender algunos productos en dólares en el mercado interno para recaudar divisas y comprar insumos con vistas a relanzar la industria alimenticia.

El economista interpretó esa idea como una nueva justificación para una dolarización del consumo “a pasos de gigante”, sin dolarización equivalente de ingresos para trabajadores y jubilados.

De Miranda dijo que no se dedicaría a analizar técnicamente esas afirmaciones porque —según escribió— otros economistas y profesores ya lo han hecho en sus propios espacios, algunos con cifras y mayor sustento, y porque, desde su punto de vista, se ha demostrado “el carácter disparatado” de lo planteado.

En cambio, optó por enfocarse en lo que considera el trasfondo del programa: una comunicación pública que desprecia a los cubanos y pretende “embaucar” para esconder “ineptitud” y una crisis estructural.

En su texto, el economista introdujo ejemplos históricos que atribuye a decisiones gubernamentales en materia agropecuaria y alimentaria.

Mencionó, entre otros, episodios asociados a Fidel Castro (incluida una anécdota sobre cómo cocinaba langosta), y enumeró políticas y campañas productivas que, a su juicio, dañaron la agricultura y la alimentación en Cuba (ganadería, “El Cordón de La Habana”, la Zafra de los Diez Millones, cierre de centrales azucareros, y productos como “picadillo de soya”).

Con ese recuento, sostuvo que resulta inadmisible culpar hoy a la población por “malos hábitos de consumo” cuando muchas personas se acuestan sin comer.

Como antecedente relacionado con la misma emisión, el material recogido señala que Cuadrando la Caja afirmó que Cuba “no está en condiciones de dar una solución de país” a la crisis agropecuaria por falta de economía, y defendió salidas parciales “de abajo hacia arriba”, desde municipios y provincias.

En ese contexto, cita al doctor en Ciencias Roberto Caballero y al ingeniero José Carlos Cordobés, quienes abordaron la dependencia de la industria alimentaria de una agricultura debilitada por falta de insumos, energía y financiamiento, y el énfasis en autonomía territorial y encadenamientos productivos, sin presentar —según el propio resumen— una ruta clara de transformación estructural.

Dejar de comer papa y arroz

Roberto Caballero afirmó en el programa oficialista Cuadrando la Caja que uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada soberanía alimentaria en Cuba son los hábitos alimenticios de la población.

En medio de la crisis del sector agrícola, la escasez de comida y la inflación en Cuba, este funcionario advirtió que la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional promueve no solo la producción de alimentos, sino también un cambio en la dieta de los cubanos.

“Uno de los problemas que afecta la producción agrícola es que nos habituamos a comer alimentos que no son propios de nuestro país”, dijo el funcionario.

Caballero puso como ejemplo la papa, un tubérculo de origen andino que, según él, “nunca se ha adaptado al clima y los suelos de Cuba”.

Indicó que el Estado gasta más en insumos y semillas que lo que obtiene de ganancia por la producción. Aseguró que hace décadas se almacenaba el producto en frigoríficos para mantener la oferta todo el año, pero el Estado perdía “más de la mitad del producto, podrido, sin llegar al consumidor”.

Como alternativa, el especialista recomendó fomentar cultivos autóctonos como la malanga, el boniato, el ñame y la yuca, que se adaptan mejor a las condiciones locales y requieren menos insumos importados.

Sin embargo, en los agro-mercados cubanos no hay papa ni ninguna de esas supuestas riquezas que podría tener el país.