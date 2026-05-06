Activista de EE. UU.: «Hay más gente viviendo en la calle en Los Ángeles que en todas mis visitas a Cuba»

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Brenda López, cofundadora del comité «Manos Fuera de Cuba» y residente en Oakland, afirmó en el programa Cuadrando la Caja que la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles es «mucho más crítica» de lo que ha observado en todas sus visitas a Cuba, declaraciones que contrastan con datos independientes que muestran un agravamiento sostenido de la situación en la isla.

López participó en el espacio televisivo, conducido por Marxlenin Pérez Valdés, doctora en Filosofía e Historia y profesora de Marxismo en la Universidad de La Habana, en un programa que se define como «una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano».

«Esa es otra cosa que siempre me sorprende, que yo escucho como: 'Oh, en Cuba la cosa está crítica, hay mucha gente viviendo en la calle', pero lo que yo miro donde yo vivo es mucho más crítico de lo que yo he mirado en muchas... en todas las visitas que he venido en* Cuba», declaró la activista de 30 años.

López mencionó específicamente el área de Skid Row como epicentro de la crisis: «En Los Ángeles hay una área dentro de Los Ángeles que se llama Skid Row y es básicamente una comunidad de gente ambulante, muchos con problemas de sustancias que no tienen recursos».

La activista, que trabaja en un centro de rehabilitación, atribuyó el problema a los recortes en servicios sociales: «Cuando nuestro gobierno quita más dinero sobre los recursos sociales y la salud, la gente no tiene dónde ir, no tiene dónde irse a cuidar y caen en la calle».

Sin embargo, los datos independientes sobre Cuba contradicen el cuadro que López presenta. Según un censo de 2024 analizado por la socióloga Elaine Acosta, la población en situación de calle en Cuba se triplicó respecto a cifras anteriores, siendo la mayoría ancianos. En Camagüey, autoridades de salud identificaron al menos 59 personas con conducta deambulante en 2025, advirtiendo que la cifra real podría ser mayor.

La prensa oficialista cubana ha llegado a culpar al embargo por el aumento de mendigos en las calles, mientras activistas independientes documentan personas durmiendo en portales y terminales de La Habana sin acceso a servicios básicos.

Las declaraciones de López se inscriben en una estrategia comunicacional del régimen cubano de utilizar voces extranjeras afines para contrastar las condiciones de vida en Cuba con las de países capitalistas. Su aparición en Cuadrando la Caja se produce semanas después de que el Convoy Nuestra América llevara a la isla entre 500 y 650 activistas de 33 países en marzo de 2026, en plena crisis energética con apagones de hasta 20 horas diarias.

Más allá de la comparación con Cuba, López ofreció un diagnóstico amplio de la situación laboral en Estados Unidos: «Estamos en una situación donde la gente ya no puede sobrevivir con un trabajo. Tenemos dos, tres. Yo con mi propia experiencia tengo dos trabajos y aún así solamente hago lo mínimo para pagar mi renta».

También señaló que solo el 5% de la población estadounidense está sindicalizada, atribuyendo la debilidad del movimiento obrero al desmantelamiento iniciado bajo la administración Reagan, y que la mayoría de personas de su generación «sabemos que nunca vamos a poder comprar una casa, porque la mayoría de las casas cuestan más de un millón de dólares».

La realidad que López omite en su comparación es que casi nueve de cada diez cubanos tienen que inventar cómo no pasar hambre en una isla donde la crisis humanitaria devora a la población tras 67 años de dictadura comunista.